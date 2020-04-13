المصدر: دبي-الامارات اليوم.

اجتماع

نشر لاعب فريق الظفرة، سهيل المنصوري، صورة عبر حسابه في «إنستغرام» من اجتماع عبر تقنية اتصال الفيديو، جمعه مع زملائه في الفريق خالد باوزير، والحارس خالد السناني، واللاعب محمد الزعابي. يذكر أن لاعبي الفريق لم يتجمعوا منذ تعليق النشاط الرياضي.

تدريبات

يواصل ثنائي فريق العين، التوغولي لابا كودجو والبرازيلي رفائيل، التدريبات المشتركة في الحديقة الداخلية لمقر سكنهما في مدينة العين، ونشر البرازيلي رفائيل فيديو للتدريبات التي يلتزمان فيها بالتباعد الاجتماعي، تنفيذاً للتوجيهات الصحية.

مفاوضات

دخل أحد الأندية، الذي قدّم مستوى مميزاً في الموسم الحالي لدوري الخليج العربي، في مفاوضات قوية مع مدافع من فئة المقيمين، أسهم في استعادة حظوظ فريقه للبقاء بالمسابقة، بعد سلسلة نتائج مميزة في الدور الثاني من الدوري.