المهرة كوليت تهدي «غودولفين» لقب «الأوكس» الأسترالي

المصدر: جوني جبور - دبي

واصلت خيول «غودولفين» تألقها في المضامير الأسترالية، بعد أن نجحت المهرة «كوليت» بإشراف المدرب جميس كمنغز، في الفوز بلقب «الأوكس» الأسترالي، الذي خصص لمهرات الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى عالمياً، وأقيم لمسافة 2400 متر عشبي، على مضمار «راندويك» في مدينة سيدني الأسترالية.

كما شهد السباق، وضمن أشواط الفئة الأولى «جروب 1»، فوز الجواد «أديب» المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب وليام هاجس، بلقب شوط «كوين إليزابيث ستيكس» لمسافة 2000 متر عشبي، ليضيف «أديب» إنجازاً جديداً إلى سجلاته المميزة في الفئة الأولى، والتي كان آخرها فوزه بلقب سباق «رانفت ستيكس» الذي أقيم على المسافة ذاتها، وإنما على مضمار «روزهيل» بمدينة سدني الأسترالية الشهر الماضي.

ونجح الفارس جلين بوس في الحفاظ على قدرات المهرة «كوليت»، والبقاء ضمن كوكبة الصدارة في شوط «الأوكس» الأسترالي، قبل أن يطلق جلين العنان لمهرة «غودولفين» في الأمتار الـ300 الأخيرة، والانقضاض على الصدارة وقطع خط نهاية الشوط في المركز الأول بفارق طولين ونصف الطول عن أقرب منافساتها المهرة «توفي تونغو» المملوكة لـ«بانكليف رايسينغ سينديكات» بإشراف المدرب كريس ويلر، والتي قادها الفارس كيرن ماكفوي للحلول بالمركز الثاني.

وفي شوط «كوين إليزابيث ستيكس»، نجح الجواد «أديب» في التفوق على 11 من منافسيه، عقب قيادة ناجحة من الفارس توم ماركوند، قادت الجواد إلى فرض سطوته على المراحل الأخيرة من عمر الشوط، وقطع خط النهاية بالمركز الأول، بفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن أقرب منافسيه، الجواد «فيري إليجانت» المملوك لـ«جمرة بلودستوك ليمتيد، وإيلي سينديكات»، وإشراف المدرب كريس ويلر، والذي قاده الفارس ناش رويلر للحلول في المركز الثاني.