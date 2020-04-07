«الرابطة» تبث مباريات من أرشيف الدوري على «يوتيوب»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تبث رابطة المحترفين الإماراتية على قناتها الرسمية في «يوتيوب» (AGLeague@) مباريات أرشيفية من دوري الخليج العربي بعنوان «حدث في مثل هذا اليوم»، بحيث يتم عرض مباريات من مختلف المواسم وعلى مدار أبريل، ويتزامن عرض المباراة مع تاريخ إقامتها، سواء في الموسم الماضي أو المواسم السابقة.

وقالت الرابطة في بيان أمس: «كان المتابعون على موعد مع إعادة بث مباراة العين وشباب الأهلي مساء الخميس الماضي، والتي أقيمت في 2015 ضمن الجولة 21 من موسم 2014-2015، ثم مباراة النصر والوصل ضمن الجولة 19 من موسم 2018-2019، تبعتها مباراة الفجيرة واتحاد كلباء ضمن الجولة والموسم نفسيهما، وتواصل عرض المباريات في الأيام الماضية بحيث تم بث مباراة الظفرة والوحدة من موسم 2018-2019، فيما ستبث اليوم مباراة الشارقة والوحدة ضمن منافسات دوري الخليج العربي في موسم 2017-2018، كما سيتم بث مباراة الجزيرة وشباب الأهلي من موسم 2015-2016 في العاشر من أبريل الجاري.

وأوضحت «حرصت الرابطة على بث المباريات بنظام يتيح لمشاهديها الدردشة ومناقشة أحداثها من خلال خاصية التعليق».