رسمياً.. اتحاد كلباء يستأنف ضد قرار عدم إعادة مباراته أمام بني ياس

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد رئيس لجنة الإستئناف في اتحاد كرة القدم المستشار عادل عبد الله الجنيبي أن لجنته تلقت استئنافا من نادي اتحاد كلباء ضد قرار لجنة الانضباط الأخير الذي قضى برفض الشكوى التي تقدم بها النادي مطالبا فيها بإعادة مباراته أمام بني ياس ضمن الجولة 19 لدوري االخليج العربي التي أنتهت بفوز بني ياس 2-1

وقال رئس اللجنة المستشار عادل عبد الله الجنيبي في تصريحات صحافية إن اللجنة حددت جلسة يوم بعد غد الأربعاء موعدا للنظر في الإستئناف عبر تقنية التقاضي عن بعد.

يذكر أن لجنة الانضباط كانت قررت رفض شكوى نادي اتحاد كلباء وأنه رأت أنه لايوجد خطأ متعمد من حكم المباراة أحمد عيسى درويش ضد نادي اتحاد كلباء وأن احتساب ركلة جزاء من عدمها ورجوع الحكم لتقنية الحكم الفيديو "الفار" من عدمها كلها قرارات لايترت عليها إعادة المباراة.