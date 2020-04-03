كايو لوكاس: «كورونا» لن تؤثر في الشغف بكرة القدم

المصدر: معاذ كمبال ■دبي

أكد لاعب فريق الشارقة، البرازيلي كايو لوكاس، أن انتشار وباء كورونا حول العالم وتأثيره على معظم المجالات، ما تسبب في تعليق نشاط كرة القدم بين مختلف النشاطات الأخرى، سيصب في مصلحة البشرية رغم التضحيات الكثيرة.

وأشار في حديث لصحيفة «أبولا» البرتغالية إلى أن «الفيروس لن يؤثر في الشغف بكرة القدم، وأن الساحرة المستديرة لن تتغير، وستعود كما اعتاد عليها الجميع بعد انتهاء الازمة»، مطالباً الجميع في الوقت الراهن بالالتزام بالاجراءات الاحترازية المتخذة في كل الدول، وبينها الإمارات، من أجل حماية الناس من هذا الفيروس.

وقال: «أنا متأكد أنه بالنسبة لكرة القدم لن تتغير، ستكون دائماً بالشغف نفسه الذي اعتاد عليه الجميع، اللاعبون من جانبهم سيعملون على جعل الجماهير سعداء. بالتأكيد أن ما يحدث هو تحذير للجميع، يجب ان نكون أكثر حذراً وأن نواصل اتباع بروتوكولات الوقاية من هذا المرض».

وأعرب لاعب الشارقة المعار من بنفيكا البرتغالي لمدة 18 شهراً عن سعادته بمشواره مع «الملك» حتى الآن، مؤكداً أن الاجتهاد هو مفتاح النجاح في كل شيء، وأنه يشعر بالسعادة، وتابع: «أريد حقاً الفوز بالألقاب مع فريق الشارقة».

وتحفظ اللاعب عن الإجابة عن تعثر مشواره مع بنفيكا، وقال: «في كرة القدم لا يحدث كل شيء مثل ما نتوقع دائماً، ولم أحصل على فرصة كافية لإظهار قدراتي».

وأشار لاعب العين السابق، الذي شارك معه في كأس العالم للأندية، إلى أن الهدف الذي سجله مع فريقه بنفيكا ضد فيورنتينا الإيطالي في كأس الأبطال الدولية 2019 هو إحدى اللحظات التي لا ينساها وستظل خالدة في ذهنه، فيما أعرب عن ثقته بقدرة فريقه البرتغالي على تحقيق لقب الدوري في الموسم الحالي حال استئنافه.

- أكّد إصراره على تحقيق الألقاب مع فريق الشارقة.