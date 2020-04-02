حتا يفرض عقوبات على أي لاعب يزداد وزنه

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف المدير التنفيذي لنادي حتا علي عبدالله البدواوي، أن الجهازين الفني والإداري للفريق وضعا عقوبات على أي لاعب يزيد وزنه ولا يحافظ على لياقته خلال وجوده في المنزل أثناء الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الفريق يواصل التدريبات اليومية بقيادة اليوناني كونتيس عن طريق الفيديو.

وقال علي عبدالله لـ«الإمارات اليوم»: «للأسف إيقاف الدوري لمدة أربعة أسابيع يعتبر أمراً قاتلاً لجاهزية اللاعبين، لذلك نتمنّى سرعة انتهاء الجائحة، لأن في ذلك مجهوداً كبيراً جداً على الأندية بشكل عام ونادي حتا بشكل خاص، بسبب الالتزامات المالية على النادي من موظفين ولاعبين وخلاف ذلك، وهناك من سيمدد إجازته السنوية حتى ختام الدوري».

وأضاف: «ليس لدينا أي مشكلة مع استمرار البطولة أو إلغائها، ونحن جاهزون لأي وضع، ولكن فقط يجب سرعة اتخاذ القرار، وقد عقدنا اجتماعاً مع اللاعبين عن بُعد في حضور الجهاز الفني، وأكدنا لهم التزام النادي بالرواتب والعقود لحين عودة النشاط، ولكننا أيضاً طالبناهم بالحفاظ على لياقتهم البدنية مع وضع عقوبات مالية على أي تقصير في التدريب والقياسات أو زيادة الوزن، من أجل الحفاظ قدر المستطاع على لياقة اللاعبين ما بين المنزل والعمل».

ويحتل فريق حتا المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة، وعلى الرغم من العروض الجيدة الذي قدمها في بداية الموسم، إلا أنه لم ينجح في حصد مزيد من النقاط ليتأزم موقفه في البطولة بعدما أصبح في وضع صعب، خصوصاً مع تألق فريق خورفكان في الدور الثاني.