اتحاد بناء الأجسام يمدد تعليق البطولات حتى إشعار آخر

المصدر: محمد فاضل - دبي

قرر مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، مواصلة تعليق إقامة مختلف بطولات بناء الأجسام والقوة البدنية والتي كانت مقررة خلال الشهر الجاري، وذلك حتى إشعار آخر، تماشياً مع الوضع السائد على مستوى العالم والتوجيهات الرسمية بخصوص الإجراءات الاحترازية ضد خطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ويأتي القرار الجديد استمراراً لقرار سابق بإيقاف النشاط مطلع مارس الماضي، من خلال تأجيل ثلاث بطولات كانت معتمدة في مارس، هي: بطولة باورميت للقوة البدنية في دبي، وبطولة عجمان لبناء الأجسام والفيزيك، وبطولة دبي الشاطئية لبناء الأجسام والفيزيك.

وقال أمين عام الاتحاد محمد المري في حديث لـ«الإمارات اليوم»: «سلامة الناس تأتي في المرتبة الأولى، وستتم إعادة جدولة مواعيد اقامة البطولات بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا».

وثمّن المري برنامج التعقيم الوطني الذي تطبقه الجهات الرسمية في الدولة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة، مؤكداً أن أصحاب الرياضة ذات الصلة برياضة بناء الأجسام يواكبون الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، وأن لاعبي المنتخبات الوطنية الذين يتدربون في منازلهم يدركون المسؤولية الملقاة على عاتقهم في هذه الفترة.