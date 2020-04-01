دعم كامل من مجلس الشارقة لـ«بطولتنا سلامتكم»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ثمّن مجلس الشارقة الرياضي المبادرة الهادفة التي أطلقها اتحاد الكرة تحت اسم «بطولتنا سلامتكم»، ضمن جهود اتحاد الكرة للمساهمة بشكل فعال في الجهود التي تقودها الدولة في مكافحة فيروس كورونا.

وأكد المجلس دعمه الكامل للمبادرة، وقال أمين عام المجلس عيسى هلال، في تصريح صحافي:سيتم تشجيع جميع العاملين في أندية الإمارة من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين ورياضيين للمشاركة في هذه المبادرة، من خلال رسائل الفيديو القصيرة وحثهم على ضرورة الالتزام بالتوجيهات وممارسة الرياضات المختلفة، والحفاظ على الصحة والسلامة واتباع طرق الوقاية السليمة.