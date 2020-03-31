ريجيكامب: أخشى أن تصبح رومانيا مثل إيطاليا في جائحة «كورونا»

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعرب مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، عن قلقه من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بصورة أكبر، وخشيته من أن يتطور الوضع إلى الأسوأ في بلده رومانيا، وتبلغ الدرجة التي وصلت إليها إيطاليا الأكثر تعرضاً للإصابات والوفيات في أوروبا.

وقال ريجيكامب لصحيفة «جي إس بي» الرومانية، إنه «يجب إجبار الناس في رومانيا على البقاء بمنازلهم، لأننا نعلم ماذا يمكن أن يحدث لنا إذا تفشى الفيروس بشكل كبير، وتأثير ذلك على صعوبة تعافي الدولة اقتصادياً، ورغم أن لدينا أطباء جيدين جداً، إلا أن الوضع الحالي بالفعل يجعلنا نشعر بالقلق الشديد، لأن النظام الطبي في رومانيا لن يتمكن من استيعاب أعداد كبيرة من المصابين بالفيروس».

وتحدث مدرب «الإمبراطور» عن تعايشه مع الأوضاع الحالية أثناء إقامته في دبي، وقال: «أتعامل بحذر شديد، وذلك أمر طبيعي، ولكن بشكل عام إذا كنا أذكياء يمكننا إيقاف انتشار (كورونا)، وحماية الناس، وبشكل عام الأوضاع في دبي هادئة، بفضل الاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها، إذ تم إغلاق المراكز التجارية والمقاهي، والجميع هنا بات يتكيف على الوضع الحالي، وبالنسبة لي نادراً ما أتوجه للتسوق وأبقى غالبية الوقت في المنزل».

وأوضح: «نعيش في دبي بهدوء، ونتمنى أن تتحسن الأوضاع في المرحلة المقبلة، وأن تعود الحياة إلى طبيعتها، مثلما كانت قبل تفشي فيروس كورونا».

وأشار ريجيكامب إلى أن كرة القدم ستتأثر بشكل سلبي في الفترة المقبلة بعد الاطمئنان من السيطرة على فيروس كورونا، وقال: «الناس يركزون حالياً بالتأكيد على مواجهة جائحة (كورونا)، بينما هناك أزمة أكبر ستنتظر العالم بشكل عام، وعلى مستوى كرة القدم، ستتراجع أيضاً حركة شراء اللاعبين والاستثمارات في الأندية».

وتابع قائلاً: «أتمنى أن أكون مخطئاً في توقعاتي، ولكن من خلال الوضع الحالي، كرة القدم ستعاني أزمة كبيرة، ويجب علينا أن نراجع حساباتنا، وأن نهتم بالمجتمع بشكل أكبر».

أما بالنسبة إلى مسيرته مع نادي الوصل، قال: «مسابقة الدوري توقفت تماماً في الوقت الحالي، والأمر نفسه بالنسبة إلى التدريبات التي كانت قائمة قبل أن يتم الطلب من الجميع البقاء في منازلهم».

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «برو سبورت» الرومانية أن «ريجيكامب توجه إلى رومانيا عقب إيقاف مسابقة دوري الخليج العربي، قبل أن يعود مجدداً إلى دبي مع زوجته أنا ماريا برودان، قبل أيام قليلة من اندلاع الأزمة في رومانيا بتفشي فيروس كورونا، ليتم اعلان حالة الطوارئ في الدولة في 23 مارس الماضي».

وأضافت: «ريجيكامب الذي تولى تدريب الوصل في يناير 2019 يمتد عقده حتى يونيو 2021، ومن المتوقع أن يحصل على سبعة ملايين دولار إذا أكمل عقده مع الفريق».

وأشارت إلى أن المدرب الروماني يجلس غالبية الوقت في منزله مع زوجته، وابنيهما لوكا وبيبيتو، موضحة أن عائلة مدرب الوصل، احتفلت في 15 مارس الماضي بعيد ميلاد لوكا، الذي حصل على هدية ثمينة من ريجيكامب، بمناسبة إتمامه عامه الـ18، وهي سيارة قيمتها 70 ألف يورو.

المدرب الروماني أهدى ابنه لوكا سيارة قيمتها 70 ألف يورو في يوم ميلاده.

كرة القدم ستتأثر بشكل سلبي بعد السيطرة على فيروس كورونا.

مقبلون على تراجع في حركة شراء اللاعبين والاستثمارات في الأندية.