تأجيل الحكم في استئنافي نادي خورفكان إلى غدٍ

المصدر: منصور السندي - دبي

قررت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها أمس بنظام «التقاضي عن بعد» برئاسة المستشار عادل الجنيبي، تأجيل البت في الاستئنافين المقدمين من شركة نادي خورفكان إلى غدٍ، على خلفية عقوبة لجنة الانضباط بتغريم النادي 200 ألف درهم، لمخالفته لوائح اتحاد الكرة بإنهاء عقدي اللاعبين عيسى سعيد وماجد راشد المسماري، وذلك بواقع 100 ألف درهم عن كل مخالفة.

وأكد الجنيبي في تصريحات صحافية، أن اللجنة اطلعت على مخاطبة الأمانة العامة لاتحاد الكرة بخصوص موضوع الاستئناف، وقررت تأجيل الجلسة للتداول ودراسة القضية من جميع النواحي، وكذلك دراسة الدفوع المقدمة من خورفكان.

وأقيمت الجلسة من خلال الرابط الإلكتروني ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وحضر الاجتماع أيضاً نائب رئيس اللجنة المستشار صالح الحمراني، والعضوان هلال البدواوي والمحامي محمد الحمادي، بجانب ممثل نادي خورفكان.

تغريم خورفكان 200 ألف درهم لمخالفته لوائح إنهاء عقدي عيسى سعيد وماجد المسماري.