المصدر: الامارات اليوم

لجنة

طالب مراقبون اتحاد كرة القدم بضرورة إعادة تشكيل لجنة المنتخبات الوطنية على أسس جديدة من خلال اختيار الأشخاص المختصين، وأصحاب الكفاءات الفنية والإدارية، تفادياً للأخطاء السابقة التي حدثت في عملية تشكيل اللجنة.

تحدٍ

أطلق لاعبا الشارقة، البرازيليين كايو لوكاس وإيغور كورنادو، ولاعب العين كايو كانيدو، تحدياً خاصاً بهم على «إنستغرام»، من خلال نشرهم مقاطع فيديو يستعرضون خلالها مهاراتهم في التحكم بالمناديل الورقية بأقدامهم، إذ أظهر كل منهم مهارة كبيرة نالت إعجاب متابعيهم.

رسالة

نشر النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم، يوسف حسين السهلاوي، على صفحته عبر «تويتر» رسالة شكر لكل من بادر لتهنئته بتوليه مهامه في اتحاد الكرة، وشكر الجميع على كلمات الإطراء، قائلاً إن ذلك يضعه أمام مسؤوليات كبيرة، متمنياً أن يكون عند حسن ظن الجميع.

سيف

وجّه مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي أسئلة تتعلق بلاعب فريق الشارقة سيف راشد، وغيابه عن الفريق منذ أشهر عدة، بسبب عملية الرباط الصليبي التي خضع لها، وأين وصلت مراحل العلاج، معتبرين أن سيف لاعب مهم بالفريق.

فرحة

احتفل قائد فريق الشارقة، شاهين عبدالرحمن، بقدوم مولودته الجديدة، وكذلك حارس مرمى الفريق أحمد ديدا بمولوده الجديد، إذ عبّر اللاعبان عن سعادتهما بهذه المناسبة التي مثلت فرحة عائلية. وهنأ نادي الشارقة عبر حسابه في «تويتر» لاعبيه، متمنياً أن يجعل الله المولودين قرة أعين لوالديهما.

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