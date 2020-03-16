«باقة ورد» لم تمنع يد الشارقة من الفوز على شباب الأهلي في الدوري

المصدر: جوني جبور ■دبي

حرصت إدارة الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي، على تقديم باقة ورد إلى نظيرتها بنادي الشارقة، لتهنئة الأخيرة على حصد فريق كرة اليد اللقب الـ14 في بطولة الدوري العام، جاء ذلك قبل انطلاق مباراة «فرسان دبي» أمام «الملك»، أول من أمس، لحساب الجولة 17، التي شهدت فوز الشارقة 28-27، والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في الموسم الحالي.

وقدم عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الجماعية، الدكتور ماجد سلطان، باقة ورد إلى عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الجماعية، محمد الحصان، بمناسبة حصول فرق اليد على الدوري.

كما شهد ختام الجولة ابتسام الأرض لأصحابها، بفوز النصر على العين 38-26، والظفرة على الوحدة 26-25.

على جانب آخر، شهدت الجولة الخامسة في دوري سيدات اليد، أول من أمس، نجاح الجزيرة في الفوز على ضيفه النصر 30-24، وتحقيق فريق الجالية التونسية انتصاراً عريضاً على فريق بلدية دبي 35-13. وانفرد فريق سيدات الجزيرة بالمركز الأول برصيد سبع نقاط، بفارق نقطة عن النصر، فيما نجحت سيدات الجالية التونسية في فرض شراكتهن مع فريق بلدية دبي على صعيد المركز الثالث، بثلاث نقاط لكل منهما.