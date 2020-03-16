إيقاف الدوري.. وقرارات احترازية رياضية ضد «كورونا»

المصدر: جوني جبور – دبي

قرر اتحاد كرة القدم تعليق نشاط كرة القدم في الدولة للموسم الرياضي 2019-2020، اعتباراً من امس( 15-3-2020)، ولمدة أربعة أسابيع كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا المستجد، على أن يتم تقييم الوضع ومراجعته بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة.

ويشمل القرار جميع المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة ورابطة المحترفين وأنشطة المنتخبات الوطنية، إضافة إلى لجنتي كرة القدم للسيدات والصالات والأكاديميات الخاصة وغيرها.

كما تم اتخاذ إجراءات احترازية أخري في بقية الألعاب الرياضة، بهدف الحد من تأثيرات «فيروس كورونا المستجد» وفقاً للآتي:

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