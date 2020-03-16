عموري قادر على قيادة الجزيرة إلى لقب الدوري

المصدر: محمد أبوإسماعيل■دبي

قدّم الجزيرة خدمة إلى شباب الأهلي ومكنه من الابتعاد بصدارة دوري الخليج العربي بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه، بعد فوزه على العين أول من أمس 3-1 في الجولة 19، وشهدت المباراة عودة عمر عبدالرحمن «عموري» للتألق من جديد، إذ أحرز هدفاً وصنع آخر في فريقه السابق وقدّم مباراة جيدة، وكان ذلك كافياً ليقنع الكثير من الجمهور أن اللاعب الموهوب قادر على قيادة فريقه إلى التتويج بلقب الدوري.

الجزيرة واصل مبارياته الكبيرة أمام فرق الصدارة، لكن فشله في الكثير من المباريات وخسارة نقاط أمام فرق الوسط، تسببا في عدم وجوده بصدارة الدوري وخسارة كل البطولات المحلية، على الرغم من امتلاكه نخبة من النجوم، كما أن نجمي الفريق عمر عبدالرحمن وعلي مبخوت اتسم مستواهما خلال الفترة الماضية بالتذبذب، وهو ما أفقد الفريق الكثير.

ونجح شباب الأهلي في تحقيقه فوزاً سهلاً أمام عجمان بنتيجة 5-2، وهي نتيجة كبيرة لكنها لم تعبّر عن سير اللقاء الذي قدم فيه عجمان شوطاً ثانياً أفضل، ولكنه تأثر بحالة الطرد في الدقائق الـ10 الأخيرة التي شهدت إحراز ثلاثة أهداف، وبقي شباب الأهلي في الصدارة منفرداً.

من جانبه، واصل الوحدة العروض الإيجابية وفاز على مستضيفه الظفرة 2-1 ليصل إلى المركز الرابع، فيما توقف رصيد الظفرة عند النقطة 29، وفي المقابل تخطّى النصر عقبة فرق المؤخرة التي كلفته خسارة تسع نقاط سهلة كانت كفيلة بوصوله إلى النقطة 40، وفاز على خورفكان بهدف دون مقابل ليصل إلى المركز السادس. وتمسك حامل اللقب، الشارقة، بالوجود في مربع الكبار والوصول إلى النقطة 35 عقب الفوز على الفجيرة بثلاثية نظيفة، لكنه يبتعد عن شباب الأهلي المتصدر بثماني نقاط، ويحتاج إلى الكثير من أجل المنافسة على اللقب خصوصاً عودة أفضل لاعب في دورينا، إيغور، فيما نجح الوصل في العودة من حتا بالنقاط الثلاث ليتأزم موقف الأخير في دوري الخليج العربي، إذ كان حتا حديث الدور الأول بما يقدمه من أداء رائع، لكنه عانى أخيراً سوء النتائج بسبب عدم تدعيم الصفوف في فترة الانتقالات الشتوية. ورصدت «الإمارات اليوم»، سؤالاً عن رأي الجمهور بما حدث في الجولة 19 من دوري الخليج العربي وفوز الجزيرة على العين وتألق عموري أمام فريقه السابق، بسؤال على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»: «شاركنا الرأي.. هل يصنع الجزيرة المفاجأة بقيادة عموري الذي عاد للتألق وينافس على لقب الدوري بعدما عرقل فريقه السابق العين في الجولة 19 من دوري الخليج العربي؟، وتم رصد أربع إجابات، هي: عموري سيقود فريقه للقب، شباب الأهلي الأقرب، الجزيرة غير مؤهل، العين لايزال في المنافسة، وخلال التصويت الذي شارك فيه 516 مشاركاً توقع 37% من المشاركين أن شباب الأهلي هو الأقرب للقب، بينما توقع 28.3% أن عموري قادر على قيادة الجزيرة للقب، واختار 23.7% من المشاركين أن العين لايزال في المنافسة، فيما أكدت النسبة الأقل أن الجزيرة غير مؤهل للمنافسة على لقب الدوري. من جانبه، أكد المحلل الرياضي خالد عبيد، أن لاعب الجزيرة عمر عبدالرحمن، يعيش منذ فترة بعيداً عن مستواه، ورغم تألقه في المباراة الأخيرة أمام فريقه السابق إلا أن هذا ليس مقياساً لعودة عموري لمستواه المعروف، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «يجب أن نتذكر أن عموري خاض مباراته أمام فريقه السابق العين، وهو سبب كافٍ لكي يقدم اللاعب مستوى جيداً ويسعى إلى ذلك، ويجب الانتظار مباراة أو اثنين من أجل الحكم على اللاعب، وعليه ألا يفكر في إصابته ويبحث عن العودة إلى مستواه الطبيعي الذي ينتظره الجمهور الإماراتي من أجل المنتخب».

وأضاف: «تحدثنا من قبل عن شباب الأهلي وأنه الأقرب للقب، إذ يملك مقومات ولاعبين تؤهلة لذلك، وكان لتغيير المدرب تأثير كبير في نفسية اللاعبين، ونجح الفريق في إحراز خمسة أهداف في مباراة عجمان لكنه استقبل هدفين، ومن أهم السمات التي تقرب الفريق من البطولة مساعدة الفرق المنافسة له بسبب عدم ثبات مستواهم وتذبذب نتائجهم، الأمر الذي استفاد منه شباب الأهلي في الجولة 19».

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