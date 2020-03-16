المصدر: الامارات اليوم

شايفر: بني ياس استحق الفوز على كلباء

أكد مدرب فريق بني ياس، الألماني ونفريد شايفر، أن تجاوز فريقه لمرارة وداع كأس رئيس الدولة لكرة القدم على يد الظفرة من الدور نصف النهائي كان سبباً في تحقيق فوزه الصعب على اتحاد كلباء، أول من أمس، بهدفين نظيفين ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن «السماوي» استحق الفوز والحصول على النقاط الثلاث رغم الغيابات المؤثرة.

وقال في المؤتمر الصحافي: «لم يكن من السهل أن تخسر من الظفرة في كأس رئيس الدولة، ثم تأتي وتلعب مباشرةً بعد ثلاثة أيام مع فريق عنيد مثل اتحاد كلباء وتحقق الفوز، ولكننا من الجيد أننا نجحنا جميعاً في رفع معنويات اللاعبين والشد من أزرهم، وهذا ترجم في أرضية الملعب خلال شوطي المباراة».

وعبر مدرب السماوي عن سعادته بالفوز، مؤكداً أن النقاط الثلاث جاءت إثر تكاتف الجميع بالنادي من إدارة ولاعبين وجهاز طبي وفني وإعلام دون استثناء، وقال: «أشكر الجهاز الطبي والبدني ايضاً لأن الفريق عانى غيابات مؤثرة عدة، ولكن تم تجهيز البدلاء وقد قدموا أداء رائعاً ولعبوا بروح قتالية حتى آخر دقيقة، ولم يفقدوا الأمل حتى لحظة إحراز هدف الفوز». معاذ كمبال ـــ أبوظبي

مدرب الفجيرة: حظوظ البقاء قائمة بخسارة كل فرق القاع

أصبح موقف فريق الفجيرة أكثر صعوبة بالبقاء لموسم ثالث في دوري الخليج العربي، بعد تعرضه لخسارة جديدة جاءت أمام الشارقة وبثلاثية نظيفة، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الـ 19 لدوري الخليج العربي، عندما استقر رصيده عند 12 نقطة في المركز الأخير وقبل سبع جولات من ختام المنافسات.

من جهته، أكد مدرب الفجيرة، الإيطالي فابيو فيفياني، أن خسارة منافسي الفجيرة لمبارياتهم في الجولة نفسها أبقى الحظوظ قائمة، وهي فرق: عجمان واتحاد كلباء وخورفكان وحتا، وقال فيفياني في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «خاض اللاعبون بداية المباراة برهبة التعرض للخسارة، ما قلل من عطاء الفريق، اضافة الى ما يتمتع به الشارقة من لياقة بدنية عالية، واعتقد ان فريقي يعتبر محظوظاً من خسارة منافسيه على البقاء، وتنتظرنا الان مباراة مهمة ومصيرية أمام حتا في الجولة المقبلة. محمد فاضل ■الفجيرة

العنبري: الشارقة حقق فوزاً معنوياً

وصف مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري الفوز على الفجيرة، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الـ19 لدوري الخليج العربي، بأنه «معنوي» في ظل قوة المباريات وصعوبة الحفاظ على درع دوري الخليج العربي، مؤكداً أن استعادة نغمة الانتصارات بعد الخروج من بطولة كأس رئيس الدولة أعاد الروح للملك الشرقاوي، ما أسهم في أن يقدم اللاعبون مباراة مميزة. وقال العنبري في المؤتمر الصحافي: «سجلنا ثلاثة أهداف وفرّطنا في فرص أكثر للتسجيل، وأنا سعيد بالأداء الذي قدمه كل اللاعبين، وسعيد بالنتيجة التي أكدت أن الشارقة فريق كبير ويستحق تحقيق النتائج المميزة والفوز بالألقاب». الفجيرة ■الإمارات اليوم