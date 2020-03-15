البطائح يسجل رابع انتصار على التوالي أمام سلة الوصل

المصدر: جوني جبور - دبي

واصل فريق البطائح فرض عقدته على الوصل في مسابقات كرة السلة للموسم الحالي، عقب تحقيق البطائح، أول من أمس، وعلى صالة ناديه، لانتصار مستحق على الوصل، بفارق أربع نقاط بنتيجة 64-60، في المباراة التي جمعتهما في ذهاب ربع نهائي الدوري العام، التي سجلت ابتسامة الأرض لأصحابها بفوز شباب الأهلي على الجزيرة 93-78، والشارقة على بني ياس 89-59، والنصر على الظفرة 90-74.

ويعدّ انتصار البطائح على الوصل الرابع على التوالي في الموسم الحالي، عقب فوز البطائح في 11 نوفمبر الماضي بواقع 107-82 في الجولة الثانية للدور التمهيدي بكأس نائب رئيس الدولة، ثم في لقائي ذهاب وإياب تمهيدي الدوري بواقع 85-75، و65-62.

واحتاج البطائح لضمان فوزه إلى حسم لاعبيه نتيجتي الربعين الأول والرابع بـ 18-8 و19-16، فيما فشل الوصل في العودة بنتيجة المباراة، رغم نيله الأفضلية بنتيجتي الربعين الثاني والثالث بواقع 15-13 و21-14.

وفي سيناريو مشابه، نجح حامل اللقب شباب الأهلي في انتزاع فوز مستحق على الجزيرة، بعد أن هيمن لاعبوه على نتيجتي الربعين الأول والثالث بواقع 28-11 و25-17، فيما لم يشفع للجزيرة نيل الأفضلية بنتيجتي الربعين الثاني والرابع 25-21 و25-17، التي لم تكن كافية للفريق للعودة بنتيجة المباراة. وتعاود الفرق الثمانية اللقاء مساء الثلاثاء المقبل، في مرحلة إياب ربع النهائي، في مهمة أخيرة لفرق الوصل وبني ياس والجزيرة والظفرة في رد اعتبارها، وفرض مواجهة ثالثة وفاصلة، وفق نظام البطولة، التي حدد موعد لها مساء الجمعة المقبل.

البطائح فاز على الوصل في الكأس، وفي تمهيدي الدوري مرتين، وأخيرا في ربع النهائي.