فوز مثير لبني ياس على اتحاد كلباء

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

استفاد فريق بني ياس من تقنية الإعادة التلفزيونية «الفار» لأول مرة منذ بداية الموسم، ليحقق فوزاً ثميناً ومهماً على حساب منافسه اتحاد كلباء بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد الشامخة ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ليصل إلى النقطة 23، بينما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

وكانت المباراة في طريقها للنهاية بالتعادل 1-1، حينما سجل البديل محمد الحمادي هدف الفوز لـ«السماوي»، لكن حكم اللقاء أحمد عيسى عاد لتقنية «الفار» للتأكد من صحته قبل أن يحتسبه، فيما حصل الحكم على الضوء الأخضر من حكم الفيديو لاحتساب ركلة الجزاء التي سجل منها بني ياس الهدف الأول في الدقيقة 52 بواسطة الأذربيجاني ريتشارد ألميدا، بعد أن لمس لاعب اتحاد كلباء سلطان الزعابي الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية ويغادر الملعب، في حين جاء هدف اتحاد كلباء الوحيد من ركلة جزاء سجلها التوغولي بنيل مالابا.

يذكر أن شركة نادي بني ياس لكرة القدم أصدرت خلال الموسم الحالي أكثر من ثلاثة بيانات صحافية ضد الحكام، لما اعتبرته ظلماً وقعاً على الفريق بسبب عدم العودة لتقنية الفيديو.