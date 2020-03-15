يوسف جابر: زارغوسا جعل أسلوب شباب الأهلي «يشبه» برشلونة

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

قال مدافع شباب الأهلي، يوسف جابر، إن «المدير الفني الإسباني، جيرارد زارغوسا، مدرب جيد يحب الكرة السهلة، التي تعتمد على التمرير القصير والدفاع والهجوم بمجموعة واحدة، وقد جعل أسلوب شباب الأهلي يشبه أداء برشلونة الإسباني من حيث الشكل وطريقة اللعب».

وقاد زارغوسا - الذي انتقل من الرديف إلى خلافة المدرب السابق، الأرجنتيني أروابارينا - شباب الأهلي في أول مباراة رسمية له أمام عجمان في الجولة الـ19 من دوري الخليج العربي، أول من أمس، وحقق الفوز 5-2، ليحافظ على الصدارة بـ4٣ نقطة، في أول قيادة فنية له، بعد أن تم تصعيده من فريق الرديف لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم في النادي.

وأضاف يوسف جابر لـ«الإمارات اليوم»: «في بعض المرات يكون تغيير المدربين شيئاً صحياً، المدرب السابق أروابارينا، قدّم كل ما عليه خلال فترة توليه مسؤولية شباب الأهلي، ونشكره كلاعبين، ربما يكون قد خرج من النادي بسبب أخطاء دفاعية كان من الممكن تفاديها، لكنها حال الكرة».

وتابع: «أتمنى مع المدرب الجديد أن نقدم أفضل ما عندنا، البداية كانت مشجعة للغاية، وهدفنا المحافظة على حظوظنا في نيل لقب الدوري هذا الموسم، لقد غير المدرب بأسلوبه الشكل الذي كان يخرج به شباب الأهلي في المباريات السابقة، فقد ظهرنا أكثر استحواذاً على الكرة، والأخطر على المرمى طوال شوطي المباراة، ونأمل أن نظهر بتلك الصورة حتى النهاية».

وعن كيفية استيعاب لاعبي شباب الأهلي طريقة المدرب الجديد بتلك السرعة، أشار يوسف جابر: «لاعبو شباب الأهلي معظمهم دوليون ويستطيعون التأقلم سريعاً مع أي مدرب ومع أي طريقة، وهذا ما سهل مهمة المدرب الجديد، وجعل الفريق يظهر بتلك الصورة من دون أن يحدث أي تغير سلبي في التغيرات الفنية التي حدثت أخيراً».

وزاد: «عشنا وقتاً صعباً قبل المباراة، بسبب الضغط نتيجة فارق النقاط البسيط مع العين، بجانب الخوف من فقدان المزيد من النقاط، والأكيد أنه لا مجال إلا أن تخدم نفسك بنفسك ونفوز في كل المباريات».

وعن احتمال تعليق مباريات الدوري في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، قال إن «سلامة الجميع من جماهير وعاملين ولاعبين لها الأولوية، ونحن مع الرابطة في أي قرار تتخذه، رغم أننا نتمنى أن يستمر الدوري حتى النهاية».

وقال يوسف جابر إن الفريق يعلق آمالاً كبيرة على الدوري، لتعويض الإخفاق في البطولات الأخرى هذا الموسم، مشيراً إلى أن الفريق عانده الحظ في كثير من المباريات، لكنه متمسك بقوة بفرصه في حصد درع الدوري هذا الموسم.

الرمادي: «الطرد» يتكرر مع عجمان في كل مباراة يديرها أحمد سالم

قال مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، إن «حالات الطرد تتكرر مع فريق عجمان في كل مباراة يديرها الحكم أحمد سالم»، وذلك في إشارة إلى طرد لاعبه البرازيلي، فاندر فييرا، خلال لقاء شباب الأهلي، أول من أمس، وكان ذلك نقطة التحول في المباراة، التي فاز بها شباب الأهلي 5-2.

وتابع في المؤتمر الصحافي: «للأسف في كل مباراة يديرها لنا الحكم أحمد سالم، نتعرض لحالة طرد، وتحدث انفعالات لا مبرر لها داخل أرضية الملعب، نحن من جانبنا سنعالج مثل هذه الحالة حتى لا تتكرر مستقبلاً، أتمنى من الآخريين أن يعالجوها أيضاً».

وأضاف: «شاهدت اللعبة مرة أخرى، وأرى أن فييرا لم يتعرض لمهاجم شباب الأهلي بأي تدخل عنيف يستوجب الطرد».

لاعبو شباب الأهلي معظمهم دوليون ويستطيعون التأقلم سريعاً مع أي مدرب ومع أي طريقة.

في بعض المرات يكون تغيير المدربين شيئاً صحياً.