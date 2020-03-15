الياسي: شعرت بالحنين إلى النصر.. وخورفكان متمسك بالبقاء

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قال لاعب خورفكان، أحمد الياسي، اللاعب السابق لفريق النصر، إنه «شعر بالحنين بمجرد دخوله إلى استاد آل مكتوم، ملعب نادي النصر، حين واجه العميد برفقة فريقه خورفكان، ضمن الجولة 19 من دوري الخليج العربي، التي انتهت لمصلحة العميد 1-صفر».

وأكد الياسي لـ«الإمارات اليوم» أنه رغم الضغط العاطفي في مباراة ضد فريقه السابق، إلا أنه كان يتمنى فوز خورفكان بالنتيجة لتأمين موقفه في الدوري، مشيراً إلى أن «خورفكان متمسك بالبقاء حتى النهاية».

وتابع: «عندي ذكريات جميلة لا تنسى في استاد آل مكتوم، لكن في الوقت نفسه كنت أتمنى الفوز، ووجهت زملائي لمعرفتي بلاعبي النصر، خصوصاً نيغريدو، لكن بشكل عام كان النصر أكثر تركيزاً، ونجح في الفوز».

وعن مستوى خورفكان، قال: «نجحنا في تغيير المسار عن الدور الأول مع تغيير الأجانب، فعدنا بقوة وحققنا انتصارات جيدة، ويبقى الهدف هو البقاء مع المحترفين».

وعن أكثر اللاعبين الذين يتواصل معهم في النصر، أكد أن بينهم طارق أحمد، متمنياً التوفيق للنصر في كل مبارياته باستثناء حين يواجه خورفكان.

يذكر أن الياسي انتقل إلى خورفكان بعقد لموسمين.