كونتيس: لاعبو حتا بالغوا في الخوف من ليما

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أبدى مدرب حتا، اليوناني كونتيس، استياءه الشديد من الحالة التي ظهر عليها لاعبو فريقه، في المباراة المهمة أمام الوصل في الجولة 19 من دوري الخليج العربي، قائلاً إنهم «بالغوا في الخوف من لاعب الوصل ليما، الذي سجل هدفين من أخطاء دفاعية».

وكان الوصل قد حقق فوزاً مهماً على حتا بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما في حتا، ليتأزم موقف الأخير في البطولة.

وقال كونتيس في المؤتمر الصحافي: «ما حدث من اللاعبين في مواجهة ليما أمر لا يصدق، وغير مقبول على الإطلاق، فهذا الأداء في هذه المرحلة المهمة للمنافسة لم يكن مطلوباً، ولا يفيدنا في شيء بل يضرنا، لأننا كنا مطالبين بشدة بالعمل على حصد النتائج الإيجابية، فكل نقطة لها قيمتها الكبيرة».

وأضاف: «الأخطاء كانت مجدداً السبب الأساسي في الخسارة، رغم الفرص التي حصلنا عليها في شوطي المباراة، خصوصاً فرصة عبدالله كاظم قبل صافرة النهاية، لكن هذا ما حدث ويجب علينا الدفاع عن فرص النجاة من الهبوط».

في المقابل، أكد مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجكامب، أنه غير طريقة لعبه أمام حتا، كي يتمكن من تجاوز ظروف النقص العددي المؤثر، الذي بلغ حد غياب 11 لاعباً.

وأشار، في تصريح صحافي، إلى أن البدلاء قاموا بعمل كبير وأسهموا في الفوز.