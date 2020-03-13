دبا الحصن قلق من مفاجآت العربي في دوري «الهواة»

المصدر: محمد فاضل ■أم القيوين

يستضيف النادي العربي عند الساعة الخامسة و35 دقيقة، مساء اليوم، ضيفه دبا الحصن في مهمة صعبة على الوصيف الذي يبحث عن استعادة نغمة الانتصارات التي توقفت منذ جولتين، وذلك في المباراة التي ستقام ضمن الجولة 17 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ويلتقي في التوقيت نفسه مسافي مع البطائح، والذيد مع مصفوت.

ويحتاج دبا الحصن صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة الى تحقيق الفوز للبقاء في دائرة التنافس على الصعود، وحتى يبتعد عن الحسابات الصعبة باقتراب ملاحقيه البطائح والحمرية ودبا الفجيرة، بينما ستسهم أي نتيجة إيحابية للعربي في الحفاظ على مركزه السابع في ترتيب فرق البطولة ورصيده الحالي 16 نقطة.

ويستذكر دبا الحصن المباراة التي أحرج بها العربي للمتصدر الإمارات، والتي تقدم بها (3-1) قبل أن يفوز بالريمونتادا (4-3)، ما سيجعل دبا الحصن على أهبة الاستعداد للمفاجآت.

وفي ملعب مسافي، يحتاج صاحب المركز الثالث البطائح 26 نقطة الى تحقيق الفوز كنتيجة وحيدة تبقيه في المنافسة، بانتظار ما ستسفر عنه بقية نتائج الجولة الحالية، وذلك في مباراة صعبة للمستوى الفني المتطور لأصحاب الأرض في الدور الثاني للبطولة، خصوصاً أن البطائح يحتاج للفوز بجميع مبارياته للصعود مع شرط تعثر أي من المتصدر والوصيف.

ويطلب كل من الذيد ومصفوت تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقفيهما في الترتيب.