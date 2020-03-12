رسالة الرمادي إلى اتحاد الكرة و«المحترفين» حول «كورونا»

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

دعا مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، رابطة دوري المحترفين واتحاد الكرة، إلى اتخاذ إجراءات احترازية أكبر، لتحصين لاعبي كرة القدم من فيروس كورونا.

ولم يحدد الرمادي طبيعة الإجراءات الاحترازية، التي ينبغي على اتحاد الكرة ورابطة المحترفين اتخاذها في هذا الشأن، مكتفياً بالقول، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس قبل مباراة شباب الأهلي في الجولة 19 من دوري الخليج العربي: «كورونا ينتشر بصورة أكبر في التجمعات بين الأفراد، وكرة القدم مسرح كبير لتجمعات اللاعبين والاحتكاك في ما بينهم، وهذا يستدعي تشديد الإجراءات، واتباع وسائل السلامة للحفاظ على صحة الجميع، العملية ليست رياضة وترفيهاً فقط».

وعن المباراة، أبدى أيمن الرمادي تفاؤله بفريقه أمام شباب الأهلي، مستنداً إلى ظهور فريقه القوي والمعتاد ضد فرق الصدارة، كما حدث في المواسم الماضية، وقال: «نأمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام شباب الأهلي في هذا التوقيت المهم، الذي نحتاج فيه لمزيد من النقاط، في وقت أصبحت فيه النقاط غالية على الجميع، ولها قيمتها في هذا التوقيت من عمر الدوري».

وشدد الرمادي على أن أوضاع عجمان من حيث جاهزية الفريق واكتمال الصفوف تبدو مثالية بالنسبة له، إذ ستخلو قائمة الفريق من أي غيابات في مباراة الغد.

ومن المقرر أن تشهد تشكيلة عجمان عودة كلٍّ من: حسن زهران، ومحمد الشحي، وأبوبكر تراولي، الذين غابوا عن تشكيلة البرتقالي في مباراة الوحدة بالجولة الماضية.

وعن التغييرات التي طالت الطاقم الفني لشباب الأهلي ومدى تأثيرها في مباراة عجمان، قال المدرب المصري: «هذا شأن داخلي يخص شباب الأهلي، لكن سأتكلم بوجهة نظر عامة، إن تغيير أي مدرب يتبعه أداء حماسي وتركيز عالٍ من اللاعبين في المباراة التي تعقب قرار التغيير».