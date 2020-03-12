كايو: مدرب العين طلب مني المشاركة قبل مواجهة الشارقة بساعات

المصدر: سيد مصطفى وأحمد طارق - أبوظبي

كشف لاعب العين، كايو كانيدو، أنه لم يشارك في المران الأساسي لـ«الزعيم» قبل مواجهة الشارقة، أول من أمس، في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، لافتاً إلى أن «مدرب العين البرتغالي بيدرو إيمانويل، طلب منه المشاركة في المباراة قبل ساعات قليلة من بدايتها».

وقال كايو لـ«الإمارات اليوم» إنه لم يكن جاهزاً بنسبة 100%، موضحاً: «كانت مفاجأة بالنسبة لي أن أشارك في المباراة، إذ إنني كنت أعاني إصابة في الفترة الماضية، وعدت للتو إلى المشاركة في التدريبات مرتين فقط، بينما لم أشارك مع اللاعبين في المران الأساسي».

وأضاف: «أخبرني المدرب قبل ساعات من المباراة، برغبته في خوض لقاء الشارقة، ووافقت على الفور، إذ إنني سعيد بذلك، رغم عدم جاهزيتي، لكن الأهم أننا حققنا الفوز، وتأهلنا إلى النهائي».

وحول إذا كان تم استدعاؤه من العين رغم توجه الفريق إلى أبوظبي لخوض المباراة، لتعويض غياب التوغولي لابا كودجو الذي تم إيقافه الاثنين الماضي، قال مازحاً: «هذا سر لن أتحدث عنه، لكنني سعيد بحصولي على فرصة اللعب، والمساهمة في تحقيق العين للفوز». يُذكر أن العين حسم بطاقة نهائي المسابقة، بعد الفوز على الشارقة 3-2.

وتحدث كايو عن المباراة، وقال: «حققنا فوزاً مهماً جداً، إذ إننا أصبحنا في وضعية جيدة جداً، في دوري الخليج العربي، بتقليص الفارق مع المتصدر شباب الأهلي إلى ثلاث نقاط، وتأهلنا إلى نهائي الكأس، ما يجعل حظوظنا قائمة في المنافسة على اللقبين».

وتابع: «قدّم الشارقة مباراة جيدة، خصوصاً أن لاعبيه يلعبون كرة قدم سريعة جداً، ولكننا تعاملنا مع المباراة بشكل جيد، ونعي أننا لم نحقق شيئاً حتى الآن، إذ ما زلنا في المركز الثاني في الدوري، ولم نحقق لقب الكأس بعد، ويجب أن نحترم منافسنا الظفرة في النهائي».

وأشار إلى أن «الزعيم» سيغلق ملف الكأس، وقال: «علينا ألا نفكر في المباراة النهائية الآن، ويجب أن نعود للتركيز في الدوري، خصوصاً أننا سنخوض مباراة قوية أمام الجزيرة السبت المقبل، وهي المباراة التي يجب أن نظهر خلالها بشكل جيد، حتى نواصل الانتصارات والنتائج الإيجابية التي حققها الفريق في المباريات الماضية».

وعن رأيه في تطوّر أداء العين في الفترة الأخيرة، بعدما كان الفارق مع شباب الأهلي ثماني نقاط ثم أصبح نقطتين، كما أن جمهور «الزعيم» كان يشعر بحالة من عدم الرضا حول أداء الفريق في جميع البطولات، خصوصاً بعد الخسارة من النصر في نصف نهائي كأس الخليج العربي، قال: «هذه هي الكرة، نحن حالياً تحسن وضعنا، بعدما كان الفريق حقق بعض النتائج السلبية، وفي الوقت نفسه شباب الأهلي أهدر نقطتين أمام النصر، رغم تقدمه في النتيجة بهدفين دون رد، وذلك الأمر أسهم في تقليص فارق النقاط، ومن جانبنا يجب ألا نخسر أي نقاط في المباريات المقبلة، ونقاتل في جميع المباريات، وأن نكون في كامل تركيزنا، ولكن ذلك الأمر لن يكون سهلاً بالتأكيد على اللاعبين».

21 أبريل موعد مقترح لنهائي الكأس

علمت «الإمارات اليوم»، أن لجنة المسابقات في اتحاد الكرة تدرس إقامة نهائي كأس رئيس الدولة، الذي من المقرر أن يجمع العين مع الظفرة يوم 21 أبريل المقبل، بعد التعديلات التي أجراها الاتحاد الآسيوي على مباريات دوري الأبطال.

وكانت لجنة المسابقات حائرة بين إقامة البطولة في مايو أو يونيو، بسبب الأجندة المضغوطة لمباريات المنتخب في التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022، وكأس أسيا 2023، وارتباطات الأندية الأربعة المشاركة في دوري أبطال آسيا وهي شباب الأهلي والعين والوحدة، والشارقة.

وسيتم التنسيق مع الجهات المسؤولة عن المباراة، قبل الإعلان رسمياً عن موعد نهائي المسابقة.

- لم يكن جاهزاً 100% للمباراة، لكنه خاض اللقاء وسجل هدف الفوز والتأهل إلى نهائي الكأس أمام الشارقة.

- العين طوى ملف الكأس، ويستعد بقوة لقمة الجزيرة بعد غد.