رازوفيتش يرفض الاستسلام لـ «مركز الوصيف» ويتوّعد العين

المصدر: سيد مصطفى وأحمد طارق - أبوظبي

خطف مدرب الظفرة، الصربي فوك رازوفيتش، الأضواء بعد أن قاد فريقه للتأهل للمباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، للمرة الثانية على التوالي على المستوى المحلي، والثالثة على المستوى العربي، بعد أن قاد الفيصلي السعودي إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين قبل أن يخسر أمام الاتحاد السعودي موسم 2017- 2018.

ونجح رازوفيتش، أول من أمس، في قيادة الظفرة لبلوغ المباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة، على حساب بني ياس الذي تغلب عليه بهدف دون رد بعد التمديد لوقت إضافي للمباراة الثالثة على التوالي، التي يظهر فيها الفريق في الكأس دون أن تنتهي المباراة في وقتها الأصلي، واضطر الظفرة إلى أن يخوض 120 دقيقة أمام عجمان والجزيرة ثم بني ياس، قبل أن يحسم تلك المواجهات في الوقت الإضافي.

وبدأ رازوفيتش مسيرته التدريبية عام 2005 مع فريق سريم الصربي، ثم عمل كمساعد مدرب مع فريق بارتيزان الصربي في عام 2008، وانتقل بعدها لتدريب فريق تيليوبتيك الصربي في عام 2011، ليتولى بعد ذلك تدريب بارتيزان الصربي في عام 2012 وعمل معه لعامين.

وحقق رازوفيتش العديد من الإنجازات، إذ أحرز لقب بطولة الدوري الصربي مع نادي بارتيزان ثلاث مرات في أعوام 2008 و2009 و2010 كمساعد للمدرب والتأهل لمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا لثلاث مرات، كما نال لقب بطولة الدوري الصربي مع نادي بارتيزان الصربي في عام 2012.

وتوعد رازوفيتش العين في المباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة، مشدداً على أن فريقه جاهز لتحقيق المفاجأة في تلك المواجهة.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب مباراة بني ياس، إن فريقه حقق إنجازاً كبيراً بتأهله إلى نهائي الكأس للمرة الثانية على التوالي.

وأضاف: «كانت مباراة صعبة جداً، لكن الأهم أننا وصلنا إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي، وأثق بقدرة اللاعبين على الظهور بشكل مختلف وأفضل عن الصورة التي ظهرنا بها في نهائي الموسم الماضي».

وقال: «عندما تأهلت مع الفيصلي إلى نهائي الكأس، كانت المرة الأولى في تاريخ النادي، إذ لعبنا أمام أندية قوية وإمكاناتها كبيرة مثل الاتحاد السعودي أمام 60 ألف متفرج في جدة، والأمر نفسه بالنسبة إلى الظفرة في الموسم الماضي، إذ لعبنا أمام شباب الأهلي الذي يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، لكني أثق بأن هذه المرة سنكون قادرين على تحقيق مفاجأة، علماً أن حصولنا على المركز الثاني والميداليات الفضية ليس شيئاً بسيطاً، وكان حدثاً مهماً بالنسبة لنا».

شايفر: بني ياس افتقداللمسة الأخيرة أمام مرمى الظفرة

قال مدرب بني ياس، الألماني وينفريد شايفر، إن فريقه قدّم مباراة قوية أمام الظفرة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، رغم الخسارة، لافتاً إلى أن فريقه افتقد إلى اللمسة الأخيرة أمام مرمى المنافس.

وقال في مؤتمر صحافي: «أبارك للظفرة تأهله إلى النهائي، بالتأكيد لسنا سعداء بالخسارة، كنا نأمل أن نتأهل، وعلينا التفكير في كيفية إعادة اللاعبين إلى أجواء المباريات المقبلة، كنا جيدين في الشوط الثاني، وكانت هناك فرصة محققة لفواز عوانة، وأهدرنا أكثر من فرصة».