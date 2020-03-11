الهند تخطف بطاقة التأهل الثانية بتصفيات «فيدكاب للتنس» في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نال المنتخب الهندي للسيدات البطاقة الثانية المؤهلة لنهائيات بطولة فيدكاب للتنس، إلى جانب المنتخب الصيني الذي نال البطاقة الأولى، بعد أن حقق الفوز على منتخب إندونيسيا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في الدور النهائي للتصفيات التي استضافها ونظمها اتحاد الإمارات للتنس، تحت إشراف الاتحاد الدولي، وبدعم مجلس دبي الرياضي، وأقيمت منافساتها في ملاعب السوق الحرة في دبي، وشاركت فيها ستة منتخبات، هي: كوريا الجنوبية، والصين تايبيه، وأوزبكستان، والصين، والهند، وإندونيسيا، بإشراف الحكم العام ميهايلا تيستبان، وأقيمت التصفيات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن تقام المنافسات النهائية في هنغاريا العام الجاري. وقال بيان صحافي: «حقق المنتخب الصيني الفوز بجميع المباريات الخمس بـ14 شوطاً مقابل واحد، بينما فاز المنتخب الهندي بأربع مباريات وبواقع تسعة أشواط مقابل ستة، وحل منتخب كوريا الجنوبية ثالثاً».

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شوطاً مقابل واحد حققها المنتخب الصيني الذي تصدر البطولة.