مبابي يخسر رعاية شركتين صينيتين بسبب «الإساءة إلى المشاعر الوطنية»

تخلت شركتان كبيرتان في الصين، أمس، عن نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم، كيليان مبابي، بعد تداول مقطع فيديو على الإنترنت بدا فيه كأنه يمزح بشأن الزعيم الصيني السابق ماو تسي تونغ.

وتُعتبر النكات حول ماو، مؤسس الصين الشعبية الذي توفي عام 1976، في الصين أمراً مسيئاً، ولاتزال من المحظورات الاجتماعية.

وقالت شركة «دونغبنغ» العملاقة للمشروبات في بيان: «تعارض شركتنا بشدة، وتتبع سياسة عدم التسامح مطلقاً مع أي سلوك يسيء إلى المشاعر الوطنية»، مضيفة: «اعتباراً من الآن ننهي جميع أشكال التعاون مع كيليان مبابي».

وكانت إعلانات تظهر صوراً، مولدة بالذكاء الاصطناعي، لقائد المنتخب الفرنسي (27 عاماً) وهو يشرب أحد مشروبات «دونغبنغ» الرياضية، تُعرض بانتظام في الصين خلال كأس العالم هذا العام.

كما أنهت شركة «منغنيو»، أكبر منتج للألبان في الصين، تعاونها مع مهاجم ريال مدريد الإسباني الذي كان يتمتع حتى هذه الحادثة بشعبية واسعة بين الجماهير الصينية مع ملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوو جياكون، خلال إحاطة صحافية دورية: «اطلعنا على التقارير ذات الصلة، إن الأقوال والأفعال التي تسيء إلى مشاعر الشعب الصيني ستواجه بطبيعة الحال رفضاً بالإجماع من جميع فئات المجتمع الصيني».

ويُعرف مبابي في الصين بلقب «غويغوي»، وهي الترجمة الصينية لكلمة «السلحفاة»، في إشارة إلى شعبيته ضمن إحدى الصور الساخرة المستوحاة من شخصيات «سلاحف النينجا».

وقالت «منغنيو» في بيان «اعتباراً من الآن، تنهي شركتنا جميع أشكال التعاون مع كيليان مبابي».

وأضافت: «تعارض منغنيو بشدة وتتبع سياسة عدم التسامح مطلقاً مع أي أقوال أو أفعال تسيء إلى مشاعر الشعب الصيني».

وجاءت هذه الإعلانات بعدما انتشر مقطع فيديو على الإنترنت يقول فيه مبابي إن أكثر صورة ساخرة على الإنترنت أضحكته كانت صورة لوجهه مركباً على وجه «أحد الأشخاص.. أعتقد أنه ديكتاتور صيني».

وبدا أن ذلك يشير إلى صورة ساخرة جرى فيها تركيب وجه مبابي على صورة لماو، وهي واحدة من عدة صور مماثلة وضعت وجه لاعب كرة القدم على شخصيات تاريخية مختلفة.

ولم تتمكن خدمة تقصّي الحقائق، التابعة لوكالة «فرانس برس»، من التثبت فوراً من صحة الفيديو.

وتصدر وسم «دونغبنغ للمشروبات تنهي تعاونها مع مبابي» الموضوعات الأكثر تداولاً على منصة «ويبو» الصينية، وقالت منصة «دونغتشيو دي»، إحدى أكبر المنصات الكروية الإلكترونية في الصين، في بيان مساء أول من أمس، إن تصريحات مبابي «مسيئة للصين وللشعب الصيني»، و«أضرت بمشاعر مشجعي كرة القدم الصينيين والشعب الصيني».