الشارقة يطلب درع «أقوياء اليد» من بوابة الجزيرة اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

ينشد الشارقة حسم لقب دوري أقوياء كرة اليد مبكراً، حين يحل في السابعة مساء اليوم ضيفاً على الجزيرة، في لقاء يجمع الفريقين لحساب الجولة السادسة عشرة، قبل جولتين من ختام البطولة، وينشد الملك بلوغ النقطة 48 الكفيلة بإهدائه اللقب بغض النظر عن نتائج مواجهتيه المقبلتين أمام شباب الأهلي والوصل. كما تشهد الجولة إقامة أربع مباريات في التوقيت ذاته، حين يلتقي شباب الأهلي الوصيف برصيد 40 نقطة مع مضيفه مليحة سابع الترتيب العام برصيد 29 نقطة، وتستضيف صالة الوصل لقاء الجارين، حين يواجه الامبراطور صاحب المركز السابع برصيد 28 نقطة، طموحات النصر ثالث الترتيب برصيد 38 نقطة، ويستقبل العين المدافع عن مركزه الرابع برصيد 31 نقطة، الوحدة متذيل الترتيب برصيد 17 نقطة، قبل أن يسدل الستار على الجولة بلقاء صاحب الضيافة بني ياس مع الظفرة والمتشاركين برصيد 20 نقطة. ويتطلع الشارقة إلى تكرار سيناريو فوزه ذهاباً على الجزيرة «30-24»، ما يضمن بلوغ النقطة 48 الكفيلة بإعلانه بطلاً حتى إن خسر في الجولتين المتبقيتين في الدوري، كون نظام البطولة يمنح الخاسر نقطة إضافية في رصيده، ما يعني بلوغ الشارقة مع ختام البطولة نقطته الـ50 التي تبقيه بعيداً بفارق النقطة عن أقرب منافسيه شباب الأهلي في حال فوز الأخير في جميع مبارياته المتبقية.