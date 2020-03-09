فيرناندو توريس" يحرم العين من جهود لابا أمام الشارقة"

المصدر: منصور السندي –دبي

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم الإثنين بمقر الاتحاد في دبي معاقبة لاعب العين لابا كودجو ، بإيقافه مباراة واحدة وتغريمه 2000 درهم لرفعه قميصا به عبارات وصور عقب تسجيله هدفا خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الفجيرة ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي وبذلك فإن لابا كودجو سيغيب عن مباراة فريقه أمام الشارقة غدا في الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة.

وكان لابا قد رفع عن قميص داخلي يحمل صورته إلى جانب نجمه المفضل الدولي الإسباني السابق فيرناندو توريس الذي يقلده لابا في طريقة الاحتفال بتسجيل الأهداف، وكتب عليه: "أحترم قدوتي".

وعاقبت اللجنة كذلك لاعب الظفرة عبد الرحمن يوسف خميس بإيقافه مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف درهم لقيامه بالاعتداء دون كرة على لاعب الوصل فابيو دي ليما خلال مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري، كما عاقبت اللجنة أيضا نادي خورفكان بتغريمه 200 ألف درهم لمخالفته لوائح الاتحاد بإنهاء عقدي اللاعبين عيسى سعيد وماجد راشد المسماري دون مخاطبة الاتحاد خلال المدة القانونية وفقا للوائح المتبعة.

وقال نائب رئيس اللجنة المتحدث الرسمي المستشار حمدان الزيودي في تصريحات" اللجنة عاقبت لاعب العين كودجو بناء على تقرير حكم المباراة وكذلك بعد مشاهدة الواقعة من خلال شريط المباراة، وتعد هذه المرة الثانية التي يقوم بها اللاعب بهذا التصرف بعد قيامه سابقا بتصرف مماثل أيضا برفعه قميصا عليه صور وعبارات".

وأضاف الزيودي" بالنسبة للعقوبة الموقعة على نادي خورفكان وهى بواقع 100 الف درهم لكل مخالفته وذلك لمخالفة النادي البند " 28" من المادة" 11 " من التعميم السنوي رقم " 1" لأوضاع وانتقالات اللاعبين للموسم الرياضي 2019-2020 "، إذ تنص المادة على أنه يجب على أي ناد عند قيامه بإنهاء عقد لاعب سواء كان ذلك بإرادته منفردا أو باتفاق أن يقوم بإدخال قرار إنهاء العقد على النظام الإليكتروني لاتحاد الكرة خلال 6 أيام من تاريخ قرار الإنهاء الا أن نادي خورفكان قام بإنهاء عقدي اللاعبين منفردا ثم قام بعد ذلك بإرسال القرار للاتحاد بالبريد العادي ثم بعد ذلك قام بإدخاله في النظام الإليكتروني للاتحاد بعد مرور نحو ستة أشهر على قرار إنهاء عقدي اللاعبين".