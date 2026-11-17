انتقد مالك نادي أندورا المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم جيرارد بيكيه عقوبة إيقاف حارس مرمى فريقه نادي أندورا، خيسوس أوونو، لمدة 12 مباراة بعد التدخل الذي أودى بحياة مهاجم تينيريفي خيسوس دي ميغيل.

وقال بيكيه: "اللاعبون، واللاعبون السابقون، والمدربون، وحراس المرمى، الجميع وصفوا الأمر بأنه حادث"، مضيفاً: "أعتقد حقاً أن فرض أقصى عقوبة على خيسوس بسبب هذا الفعل يجعله يتحمل تبعات لا يستحقها، لأنه ليس مسؤولاً عما حدث".

وأكمل: "سيحتاج خيسوس ⁠إلى أكثر بكثير من ⁠12 مباراة قبل أن يصبح جاهزا وقادرا على المنافسة. ولن تعيد أي عقوبة دي ميغيل إلينا".

والتحم ⁠أوونو مع دي ميغيل على أرض الملعب خلال مباراة بدوري الدرجة الثانية الإسباني في الثاني من نوفمبر الجاري، ما استدعى نقل المهاجم إلى وحدة العناية المركزة قبل أن يفارق الحياة في اليوم التالي.

وفرضت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم عقوبة الإيقاف 12 مباراة على أوونو الأسبوع الماضي، بسبب ارتكاب مخالفة جسيمة أدت إلى إصابة خطيرة.