شايفر: حان الوقت لبني ياس للوصول لنهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قال مدرب فريق بني ياس، الألماني ونفريد شايفر إن الوقت قد حان بالنسبة لـ"السماوي" لأن يصل لنهائي كأس رئيس الدولة مجددا غياب استمر لسنوات معترفاً في الوقت نفسه بصعوبة المواجهة التي تنتظرهم مساء يوم الثلاثاء في مواجهة فريق الظفرة ضمن نصف نهائي البطولة نظراً لأنه يشابههم من ناحية طريقة اللعب والاعتماد على كرة القدم الجماعية.

وأكد في المؤتمر الصحافي اليوم أنه متشوق مع فريقه لخوض اللقاء أملاً في تحقيق الفوز فيه للحصول على بطاقة التأهل للمباراة النهائية، وقال: "نحن ننتظر المباراة على أحر من الجمر، لقد حان الوقت بالنسبة لبني ياس ليصل إلى النهائي، المؤكد أن المواجهة لن تكون سهلة على الاطلاق".

وأوضح المدرب موقفه من مشاركة لاعب الفريق سهيل النوبي الذي غاب عن تشكيلة الفريق في المباريات السابقة، وقال: "سيخضع للتجربة لتقييم موقفه خلال الحصة التدريبة الأخيرة اليوم للوقوف على حالة البدنية، أما بالنسبة للحديث عن مباراتنا الماضية التي خسرناها في مواجهة خورفكان سيكون الحديث عنها عقب مباراة الظفرة".