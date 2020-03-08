دبا الفجيرة يذيق متصدر «الهواة» الخسارة الأولى

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

فاز دبا الفجيرة على فريق الإمارات بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما، أمس، على ملعب دبا الفجيرة، ضمن منافسات الجولة 15 لدوري الدرجة الأولى، وهي الخسارة الأولى التي يتعرض لها «الصقور» في بطولة الدوري للموسم الحالي، سجل هدفي دبا اللاعب البرازيلي، اديلسون بيريرا، في الدقيقتين 40 و46، وعلى الرغم من خسارة فريق الإمارات إلا أن حظوظه في التأهل إلى دوري المحترفين قوية، حيث مازال محافظاً على الصدارة برصيد 36 نقطة، مستفيداً من تعادل الوصيف دبا الحصن مع الحمرية دون أهداف، وهي المباراة التي شهدت إضاعة الفريقين فرصاً سهلة، خصوصاً من قبل دبا الحصن الذي أصبح رصيده31 نقطة، والحمرية 26 نقطة، إلا أن الأخير خاض مباراة أقل من المتصدر والوصيف.

واستعاد دبا الفجيرة حظوظه في المنافسة على الصعود لدوري الخليج العربي، بعد أن أصبح رصيده 25 نقطة.

وفي مباراة ثالثة، فاز مصفوت على العروبة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، سجلها عبدالله مهدي (54) والفرنسي فيكتور نوانيري (56) والمغربي الأصل الفرنسي الجنسية فاتري ساخي (72)، ليصبح رصيده 22 نقطة في المركز السادس.

وفاز البطائح، أول من أمس، على الذيد بثلاثية نظيفة ليصبح رصيده 26 نقطة.