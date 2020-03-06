لاعب بديل ينقذ الشارقة من الخسارة أمام حتا

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أنقذ اللاعب البديل البرازيلي لوان بيريرا فريقه الشارقة من الخسارة بعدما تمكن من تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل "85" بعدما كان حتا متقدما بهدف دون سجله اللاعب نيلتون ميرا "24" خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل 1-1 و جمعت الفريقين أمس الخميس على استاد نادي الشارقة ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي لكرة القدم ورفع الشارقة الذي ظهر في هذه المباراة بصورة رصيده إلى 32 نقطة مبتعدا بذلك عن طموحه في العودة للمنافسة على الصدارة، فيما قفز حتا برصيده إلى 13 نقطة متقدما خطوة مهمة وقدم حتا بهذا التعادل هدية ثمينة لشباب الأهلي المتصدر للدوري حتى الآن.

وأكمل حتا المباراة ناقصا بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه ماهر جاسم" 80" .

ودفع الشارقة ثمنا باهظا للأخطاء الدفاعية وغياب التركيز وافتقاد الفريق للحلول الهجومية وتراجع مستوى اللاعبين الأجانب خصوصا كايو لوكاس وريان منديز بجانب ابتعاد البرازيلي إيغور كورنادو العائد من الإصابة أخيرا عن مستواه الحقيقي.

وأقيمت المباراة دون جمهور في المدرجات في اعقاب قرار رابطة المحترفين إقامة مباريات الدوري دون جمهور نظرا للتطورات الصحية الراهنة التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا.

وأنهى حتا الذي قدم أداء مميز في هذه المباراة، الشوط الأول متقدما بهدف دون رد وبدأ الأفضل في أغلب فترات المباراة. لكن لم يتمكن من استثمار الفرص التي سنحت له على مدار شوطي المباراة .

وأستنجد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري باللاعب لوان بيريرا صاحب هدف التعادل مع بداية الشوط الثاني ، إذ دفع به بديلا للمحترف البرازيلي إيغور كورنادو الذي لم يظهر حتى الآن بمستواه الحقيقي بعد عودته أخيرا من الإصابة .