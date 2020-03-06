البطائح والذيد.. «ديربي الجارين» في الدرجة الأولى

المصدر: محمد فاضل- الشارقة

يستضيف ملعب البطائح عند الساعة 17:35 من مساء اليوم المباراة التي ستجمع البطائح مع الذيد ضمن الجولة 16 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وفي التوقيت نفسه يلتقي التعاون مع العربي، فيما تستكمل الجولة غداً بإقامة ثلاث مباريات، يلعب فيها دبا الحصن مع الحمرية، ودبا الفجيرة مع الإمارات، ومصفوت مع العروبة.

وتبرز إلى الواجهة مباراة البطائح (23 نقطة) مع الذيد (14 نقطة) باعتبارها ديربي الجارين، وأيضاً لأهميتها الفنية بالنسبة للبطائح الذي يحتاج إلى الفوز بجميع المباريات المتبقية حتى نهاية الموسم للبقاء في المنافسة، خصوصاً في حال تعثر أي من الفرق التي تنافسه على الصعود.

أما الذيد فيبحث عن استعادة نغمة الانتصارات، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام مسافي بهدفين نظيفين، فيما فاز البطائح على العروبة 3-2، بينما تعد مباراة التعاون مع العربي لتحسين المراكز بالنسبة للعربي (13 نقطة) والتعاون الأخير برصيد نقطتين، وهو الباحث عن الفوز الأول.