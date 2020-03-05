أروابارينا: مواجهتنا للنصر «نهائي كأس»

المصدر: أحمد طارق ■دبي

قال مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، إن «مواجهتنا للنصر تعد في غاية الأهمية بالنسبة لنا، وهي بمثابة نهائي كأس»، لافتاً إلى أن الفريق يسعى إلى مواصلة الانتصارات، التي استعادها بالفوز على بني ياس في الجولة الماضية.

وأكد أروابارينا، أمس، في مؤتمر صحافي قبل لقاء الغد: «كنا نحتاج إلى الفوز على بني ياس لتصحيح الوضع، وقد استعددنا بشكل جيد للنصر، وبالتأكيد هدفنا الفوز، حتى نحافظ على موقعنا في صدارة الدوري، خصوصاً مع الضغط الكبير من المنافسين الذين يلاحقوننا».

وأضاف: «التركيز مطلوب أمام النصر، وسنحاول تقديم كل ما لدينا للاستمرار في التحسن، إذ إننا نعالج أخطاءنا باستمرار، ونعمل بشكل جاد، وسنتعامل مع كل المباريات المتبقية من عمر الدوري على أنها نهائيات».

وتابع: « لدي خبرة أربع سنوات بدوري الخليج العربي، وأعلم أن الدور الثاني يكون صعباً، خصوصاً أن الفرق تؤدي أمام المتصدر بأسلوب دفاعي». وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن قائمة شباب الأهلي تخلو من الغيابات، باستثناء بعض اللاعبين الذين يغيبون في الأساس منذ فترة طويلة، أبرزهم: مانع محمد ومحمد جمعة بيليه وعادل وجدان، الذين يخوضون مرحلة الاستشفاء. وقال: «لست قلقاً من أي مواجهة مع أي فريق والتركيز هو سلاحنا في المباريات، قلقي الوحيد هو من تأجيل المباريات الآسيوية، بسبب فيروس كورونا، وإصابات اللاعبين، ونؤدي كل مباراة بشكل منفصل، ونأمل تقديم مباراة كبيرة، وحصد نقاطها كاملة».

وفي رده على سؤال عن ما إذا كان يخشى النصر،

أضاف: «بالتأكيد النصر فريق قوي، ونحسب له 1000 حساب في كل المباريات التي نواجهه فيها، لكن المباراة على ملعبنا وقمنا باستعداد بدني وذهني على أعلى مستوى للاعبين، وندرك أهمية نقاط الفوز، خصوصاً بعد أن دخلنا في الفترة الحساسة من عمر الدوري، لكن بالنسبة لنا تخلصنا من الفترة الصعبة التي مر بها الفريق، وقد استعاد ثقته بنفسه».