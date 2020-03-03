العنبري: الشارقة تنتظره مهمة صعبة أمام حتا

المصدر: الإمارات اليوم-الشارقة

أكد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري صعوبة المواجهة المرتقبة للفريق أمام حتا بعد غد الخميس ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، لافتا إلى أنه تحدث مع اللاعبين بشأن صعوبة المباراة والطريقة التي يلعب بها فريق حتا وهي أسلوب الكرة الشاملة والاحتفاظ بالكرة، لافتا إلى أنه يعمل على إيجاد حلول لهذا الأمر، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يقدم الشارقة في هذه المباراة مردودا أفضل من المباراة السابقة أمام الوصل.

وقال العنبري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الثلاثاء بمقر النادي في الشارقة “فريق حتا في وضع غير جيد وسيدخل المباراة بشكل قوي لذلك فإن المباراة لن تكون سهلة بالنسبة للشارقة وأتمنى أن يكون كل لاعبي الفريق في كامل الجاهزية كوننا نواجه فريقا صعبا وظل يقدم مردودا إيجابيا هذا الموسم ".

وأضاف العنبري" ثبات تشكيلة الشارقة مع بعض التغييرات يعطي الفريق أريحية في المباراة ونأمل في عودة اللاعب إيغور كورنادو بشكل قوي في المباريات المقبلة ".

وعما إذا كان تأجيل مباراة الفريق مع الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا التي كانت مقررة الإثنين الماضي، قد تسببت في نوع من الإرباك في برنامج إعداد الفريق أكد العنبري أن فريقه مستعد بشكل جيد للمباراة وأنه يأمل في أن يكون لاعبو الفريق في قمة التركيز.

وأشار العنبري إلى أن الشارقة سيفقد في مباراة حتا اللاعبين سالم سطلان ومحمد عبد الباسط.