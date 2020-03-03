«الألعاب الفردية» في الشارقة يناقش اللوائح المالية والإدارية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

عقدت إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة اجتماعها الدوري بمقر الإدارة في الحزانة، وناقشت عدداً من البنود المدرجة تحت طاولة الاجتماع الذي ترأسه المهندس سليمان الهاجري، وبحضور أعضاء الإدارة عبدالرحمن المليحي، ناصر بن عاشور، حميد شامس، أيوب لشكريه، وعلي البلوشي مدير الإدارة.

وناقش الاجتماع النتائج التي حققتها فرق الألعاب الفردية، بعدما نجحت في تحقيق أرقام قياسية، وحازت بطولات عديدة، آخرها بطولة الاتحاد للمبارزة، التي تربع نادي الشارقة على صدارتها، علاوة على النتائج المميزة لفرق التايكواندو والكاراتيه والجوجيتسو والجودو وكرة الطاولة وألعاب القوى.

كما تطرق اجتماع الألعاب الفردية لمناقشة اللوائح الداخلية المالية والإدارية الخاصة بالإدارة، مستعرضاً الطرق المثلى للاستعداد للموسم المقبل، وتجهيز كل الاحتياجات والمستلزمات الكفيلة بتلافي العقبات، وأي قصور، بالتعاون مع الأجهزة الإدارية والإشرافية، ورفع التصورات الخاصة مبكراً.