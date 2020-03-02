الإمارات بحاجة إلى 6 نقاط لبلوغ دوري «المحترفين»

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

بات نادي الإمارات على بعد ست نقاط فقط من أصل ست مباريات لحجز مقعده رسمياً بدوري الخليج العربي، وذلك بعد فوزه على مطارده دبا الحصن بهدف دون مقابل، أول من أمس، ضمن الجولة 15 من دوري الدرجة الأولى، إذ رفع رصيده إلى 36 نقطة متقدماً على دبا الحصن (30 نقطة)، والحمرية (25 نقطة)، إلا أن الأخير لعب مباراة أقل، ثم البطائح (23 نقطة).

ويواجه الإمارات في الجولات الست المقبلة فرق دبا الفجيرة، العروبة، الذيد، مسافي، البطائح، ومصفوت على التوالي.

واستفاد «الصقور» من فوزه على الوصيف وخسارة دبا الفجيرة أمام مصفوت (1-صفر)، وأيضاً من المواجهات المباشرة مع الحمرية ودبا الحصن والتي تميل لمصلحة «الصقور»، وكذلك من المباراة التي ستجمع الثاني دبا الحصن والثالث الحمرية في الجولة المقبلة والتي سيتحتم على أي من الفريقين فقدان النقاط مما يصبّ في مصلحة الإمارات.

وكانت مباريات الجولة الماضية التي أقيمت يومي الجمعة والسبت الماضيين قد أسفرت عن فوز مسافي على الذيد (2-صفر)، والإمارات على دبا الحصن (1-صفر)، والحمرية على التعاون (1-صفر) ومصفوت على دبا الفجيرة (1-صفر) والبطائح على العروبة (3-2). من جهته، وصف المدرب السابق لنادي الفجيرة التونسي نورالدين العبيدي نادي الإمارات بأنه غرد خارج السرب ونجح بحسم حظوظه بنسبة أكثر من 90% للصعود لدوري الخليج العربي، مستفيداً من خبرته المتراكمة في التعامل مع الصعود السريع لدوري الخليج العربي بعد أول موسم من هبوطه من المحترفين.

وقال العبيدي لـ«الإمارات اليوم»: «الصقور درس حالة الموسم الكروي الجديد من خلال المشاركة في الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة لاستكشاف الأمور، ونجح بالتوصل لعناصر إعادة بناء الفريق بشكل يتناسب وطموحاته ووضع خطته انطلاقاً من ذلك، وبرأيي خططه تحققت على ارض الواقع»، وتابع: «تعامل الصقور مع المنطق بخصوص تعاقداته مع الأجانب والمقيمين، إضافة الى حاجته الحقيقية للاعبين المواطنين، ومن وجهة نظري فإن عمله لم يقتصر على الموسم الحالي، بل إنه عمل للموسم المقبل في حال صعوده بشكل رسمي، من خلال استكشافه للاعبين موهوبين موجودين في تشكيلة الفريق».

يواجه في الجولات الست: دبا الفجيرة، العروبة، الذيد، مسافي، البطائح، ومصفوت.