شباب الأهلي يُلحق الخسارة الأولى بالشارقة في دوري السلة

المصدر: جوني جبور ■دبي

أذاق شباب الأهلي فريق الشارقة طعم الخسارة الأولى له في دوري السلة، بعد الفوز عليه في أرضه بفارق ست نقاط وبنتيجة «93-87»، وذلك في المباراة التي جمعتهما أول من أمس ضمن الجولة السابعة في مرحلة الإياب، ليردّ شباب الأهلي دين خسارته ذهاباً «87-92».

وشهدت الجولة ايضاً تحقيق النصر للنتيجة الأكبر بفارق 33 نقطة، بفوزه على الوصل «113-80»، وعودة بني ياس بانتصار مستحق على حساب العين «81-63»، ومواصلة البطائح سلسلة نتائجه الإيجابية بفوزه على الجزيرة بواقع «87-65»، وأسدل الستار على مباريات الجولة بفوز الظفرة على مضيفه الوحدة «79-58».

وبنتائج الجولة، فرض شباب الأهلي نفسه شريكاً على الشارقة في الصدارة بـ31 نقطة، حيث يتقدم شباب الأهلي بفارق المواجهات، وعزز النصر والبطائح مركزيهما الثالث والرابع

بـ29 و26 نقطة على التوالي، وحافظ الوصل رغم خسارته على مركزه الخامس بـ24 نقطة، بفارق نقطة عن بني ياس السادس، وتقدم الظفرة إلى السابع برصيد 21 نقطة، في حين تراجع الجزيرة إلى الثامن برصيد 20 نقطة، وتذيل الوحدة والعين الترتيب العام في المركزين التاسع والعاشر، برصيدي 19 و16 نقطة. وبالعودة إلى قمة الجولة، نجح شباب الأهلي في نيل أفضلية الربعين الأول والثاني والرابع، بواقع «20-18 و23-17 و33-27»، والثالث لـ «الملك» بواقع «25-17». وفي سيناريو مشابه، نجح النصر في حسم نتيجة لقاء ديربي الجارين، بعد أن تمكن العميد من بسط أفضليته المطلقة على نتائج الربعين الأول والثاني والرابع، بواقع «32-20 و34-15 و26-23»، والوصل في الربع الثالث «22-21».

- شباب الأهلي يتقدم على الشارقة في الصدارة بفارق المواجهات، بعد أن تساويا في النقطة الـ31.