رابطة المحترفين تواصل الحملة الترويجية للدوري

المصدر: منصور السندي ■دبي

قالت رابطة المحترفين إنها ستواصل إطلاق المبادرات الترويجية والتسويقية في بطولاتها لكرة القدم، التي واظبت عليها منذ بداية الموسم الحالي، الذي شهد إطلاق الهوية الجديدة للرابطة، والإعلان عن مشروعات جديدة، من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في الترويج لمختلف مسابقات الرابطة.

وأضافت في بيان، أمس: «خصصت الرابطة منذ نوفمبر 2019 احتفالية خاصة في مباراة الأسبوع

( قمة الجولة)، من خلال إقامة منطقة للمشجعين، تضم العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية والتثقيفية أيضاً، حيث تقدم معلومات عن الفرق واللاعبين والملاعب، والأنشطة التفاعلية، والمسابقات، والألعاب الرياضية التي تناسب جميع الأعمار، كل هذا تحت شعار، (دوري واحد.. شغف واحد.. مجتمع واحد)، ليس هذا فحسب، بل خصصت الرابطة جوائز فورية للفائزين في السحب على التذاكر في جميع المباريات، يتم السحب عليها في الاستراحة بين شوطي المباريات». وأضافت: «كما خصصت 30 سيارة (أودي A3) مكافأة للجماهير، وزعت أول سيارة منها في مباراة كأس سوبر الخليج العربي، فيما خصصت واحدة لنهائي كأس الخليج العربي، و28 لبطولة دوري الخليج العربي، بحيث يتم السحب على التذاكر الإلكترونية، ومنذ انطلاق المبادرة تم توزيع 12 سيارة، وستشهد الجولة 17 من دورينا السحب على سيارتين في كل من مباراة حتا والعين، ثم الفجيرة واتحاد كلباء».من جهته، قال المدير التنفيذي لرابطة المحترفين، وليد الحوسني: «نسعى من خلال تنظيم فعاليات متنوعة داخل الاستاد وخارجه، إلى استقطاب الجماهير من مختلف الجنسيات والشرائح العمرية، من مواطنين ومقيمين وزوار، والتعريف بمسابقاتنا، والوصول إلى عدد أكبر من المشجعين الجدد من عشاق كرة القدم، وخلق الولاء بينهم وأندية دوري الخليج العربي».

وأضاف الحوسني أن «الرابطة تحرص على التفاعل مع مختلف مكونات المجتمع، وجعلهم جزءاً من أسرة كرة القدم الإماراتية، إضافة إلى جعل يوم المباراة يوماً ترفيهياً لجميع أفراد الأسرة، يستمتعون فيه بفعاليات منطقة المشجعين في مباراة الأسبوع، التي تنطلق قبل ساعتين من انطلاق المباراة، وتستمر إلى ما بعد نهايتها».