تخصيص كاميرا لمبابي وجمال.. 40 كاميرا ترصد الكلاسيكو

تستعد رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" لتغطية مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد، باستخدام ما يصل إلى 40 كاميرا موزعة في أنحاء ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في إطار خطة إنتاج تلفزيوني تشمل التصوير فائق الدقة والإعادة البطيئة وتقنيات المتابعة الفردية لأبرز اللاعبين.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الثلاثاء، أن المواجهة قد تشهد تخصيص كاميرات لمتابعة الإسباني لامين جمال، نجم برشلونة، والفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، طوال المباراة.

وتشمل التغطية المرتقبة كاميرات ذات عدسات بعيدة المدى وأخرى سينمائية، وتتيح هذه التجهيزات للمخرج التلفزيوني الاختيار بين زوايا متعددة خلال اللعب، وإعادة عرض اللقطات المهمة بتفاصيل أوضح، خصوصا الأهداف والفرص الخطيرة والالتحامات داخل منطقتي الجزاء.