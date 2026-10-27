بسبب الاحتجاجات.. فرنسا تؤجل مباريات السبت

قررت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم نقل المباريات المزمعة يوم السبت المقبل بناء على طلب السلطات الحكومية بسبب الاحتجاجات التي تعم أرجاء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت رابطة الدوري الفرنسي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء إنه بناء على طلب المسؤولين تقرر تأجيل مباراة ليون ضد أنجيه من مساء السبت إلى ظهر الأحد، وتقرر إقامة مباراة نيس ضد رين مساء الجمعة، بينما ستقام مباراة لوريان ضد بريست يوم الإثنين.

وتظاهر مئات الآلاف في شوارع فرنسا يوم السبت الماضي احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع في المدارس، مما شكل ضغطاً كبيراً على قوات الشرطة والأمن.

وتشهد فرنسا حاليا اضطرابات شعبية غير مسبوقة، وصل مداها إلى هجمات استهدفت مباني حكومية ومنشآت عامة.