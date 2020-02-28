تمريرات إسلام خان تكسر عناد حتا.. وتؤمّن النقطة الـ 34 للعين

المصدر: أحمد طارق ■دبي

قاد الكازاخستاني، إسلام خان، العين إلى فوز مهم على حتا بثلاثية نظيفة، أمس، على استاد حمدان بن راشد، في الجولة الـ17 من دوري الخليج العربي، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 34 نقطة، بينما توقف رصيد حتا عند 12 نقطة، كما ضغط العين على شباب الأهلي، المتصدر بفارق النقطتين، وقبل لقاء الأخير، اليوم، أمام بني ياس.

وصنع خان الهدفين الأول والثاني بمهارة كبيرة، كما قدم مباراة جيدة، وكاد يحرز هدفاً رائعاً لولا تألق حارس حتا، درويش بن حبيب.

وظهر حتا قوياً في أول 10 دقائق، وكان عنيداً أمام العين، وتسبب البرازيليون روزا ودانيل أمورا ونيلتون ميرا، إلى جانب لاحج صالح، في إزعاج كبير لدفاع العين، وكانت أبرز فرصة كرة أمورا من داخل الجزاء، التي ردها القائم (7).

وتلقى حتا ضربة موجعة بإصابة روزا وخروجه من المباراة، ليدخل مكانه سعيد جاسم.

ورغم تحسن أداء العين بدءاً من الدقيقة 13، إلا أن الهجمات المرتدة لحتا شكلت خطورة كبيرة على دفاع العين، وجاء الهدف الأول لـ«الزعيم» في الشوط الثاني بالدقيقة 50، من كرة لعبها خان، واستلمها بندر الأحبابي بمهارة داخل جزاء حتا، قبل أن يسددها مباشرة في المرمى، وشكل كذلك دخول جمال معروف بدلاً عن كايو كانيدو تغييراً كبيراً على مستوى هجمات العين.

وواصل اللاعب الكازاخستاني إسلام خان تألقه، بعدما صنع الهدف الثاني بتمريرة كرة رائعة إلى جمال معروف، الذي سدد الكرة في المرمى (68)، بينما تألق خالد عيسى في التصدي لكرة قوية سددها سعيد جاسم، وكادت تعيد حتا إلى المباراة (70)، قبل أن يضيف جمال معروف الهدف الثالث (88)، وتنتهي المباراة بفوز العين.