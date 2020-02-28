كواس يسعد العميد بـ «النصر» ويعيد الوحدة لدوامة الهزائم

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■دبي

استعاد العميد ذاكرة الانتصارات بعد فترة عصيبة لم يتذوق فيها طعم الفوز، وذلك حين فاز على الوحدة بثلاثية نظيفة، أمس، ضمن الجولة 17 من دوري الخليج العربي، في المباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم بنادي النصر. ووصل النصر إلى النقطة 27، وتجمدت نقاط الوحدة عند 29.

وأوقف العميد سلسلة الانتصارات المتتالية للوحدة، التي بلغت خمسة، قبل أن يسقطه العميد أمس. وكان بطل ليلة النصر، الهولندي كواس، الذي استعاد مستواه المعروف عنه، ورد الدَّين للإدارة التي أبقت عليه خلال الفترة الشتوية، رغم مطالبات جمهور الفريق برحيله، حيث سجل هدفاً رائعاً، وصنع آخر من الثلاثية، كما كان سبباً في بناء هجمة الهدف الأول، في المقابل عانى الوحدة الأخطاء الدفاعية القاتلة، التي فتحت الملعب أمام فريق النصر.

وهذا أول فوز للنصر منذ تتويجه بطلاً لكأس الخليج العربي، إذ خسر بعدها في ثلاث مباريات (عجمان والظفرة وبني ياس)، وتعادل في واحدة (الوصل). وبدأ النصر المباراة بقوة في الدقيقة 19، حين سجل الهدف الأول عن طريق محمد العكبري، الذي استغل عرضية الإسباني نيغريو داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في المرمى الخالي.

ثم ومن كرة رائعة تبادلها مع التشيلي بافيز، تمكن الهولندي من تمريرها بطريقة رائعة إلى الإسباني نيغريدو الذي سجل هدف النصر الثاني في المباراة بالدقيقة 40.

ورفض الوحدة تقليل الفارق قبل نهاية الشوط الأول من هجمة مرتدة ما بين تيغالي واسماعيل مطر، وصلت للأخير وهو منفرد بالمرمى، لكنه حاول لعب الكرة بطريقة استعراضية فعلت العارضة.

وعادت الأخطاء الدفاعية للوحدة لتظهر جلية في الشوط الثاني، فاستغل أحدها البرتغالي توزي وقطع كرة ومررها إلى إلى الهولندي كواس، الذي انفرد بالمرمى ولعب الكرة ببراعة من أعلى الحارس، محمد الشامسي، معلناً عن الهدف الثالث.