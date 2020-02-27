العين يريد الضغط على الصدارة من بوابة حتا

المصدر: محمد أبوإسماعيل دبي

يبحث فريق العين عندما يحلّ ضيفاً، اليوم الساعة 5:30 مساء، على حتا، ضمن الجولة الـ17 من دوري الخليج العربي عن زيادة الضغط على شباب الأهلي المتصدر الذي يلتقي بني ياس غداً.

وتعد المباراة مهمة جداً لـ«الزعيم»، حيث يحتل حالياً الوصافة بـ31 نقطة، بفارق خمس نقاط عن شباب الأهلي المتصدر.

في المقابل، يجد حتا نفسه في وضع صعب، ومطالباً بتحقيق نتيجة إيجابية، حيث يحتل حالياً المركز الـ12 بـ12 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن صاحب المركز الأخير خورفكان. ومايزال حتا يعاني في منطقة الخطر التي تتهدده بالهبوط.

وتطور فريق حتا كثيراً مع انطلاق الدور الثاني، بحصد أربع نقاط حتى الآن، مقابل ثماني نقاط فقط في الدور الأول بأكمله. في المقابل لم يخسر العين في الدور الثاني، وإنما نجح في الفوز بمباراتين والتعادل أمام الشارقة، في مباراة كان فيها الطرف الأفضل، وإجمالاً لم يخسر في آخر أربع مباريات، ويدخل العين المباراة منتشياً بالتأهل في الكأس على حساب الوصل بنتيجة 6-5 وبلغ الدور نصف النهائي للمسابقة.

وسبق للعين أن فاز على حتا في ذهاب الدوري 2-1، إلا أن «الزعيم» يخشى عناد حتا، حيث يمتاز الفريق بالقوة في وسط الملعب، إذ يتفوق على العين حتى الآن بـ6411 تمريرة ناجحة، مقابل 5471 تمريرة للعين، إلا أن الأخير يمتلك هجوماً قوياً بقيادة كايو ولابا كودجو.

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