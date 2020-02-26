كرونسلاف: النصر استعاد طاقته واستفاد من «التوقف»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قال مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف، إن «العميد استعاد طاقته من جديد، وحقق الاستفادة المطلوبة من فترة توقف الدوري الأخيرة، بعد أن قمنا بمعالجة العديد من سلبيات الفترة السابقة».

ويلتقي النصر، غداً، الوحدة في الجولة 17 من دوري الخليج العربي. وتابع كرونسلاف، في المؤتمر الصحافي، أمس: الوحدة أصبح فريقاً مختلفاً، وربما جديداً بعد التعديلات الكثيرة التي أجراها.

وأضاف: «فريقنا الآن يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين القادرين على تمثيل النصر، وقيادته إلى الفوز بصورة مستمرة». وعن الغيابات، قال: سنفتقد خدمات يعقوب البلوشي لحصوله على البطاقة الحمراء في اللقاء الأخير، ومحمد فوزي الذي لم تكتمل جاهزيته.

يغيب عن العميد يعقوب البلوشي ومحمد فوزي.