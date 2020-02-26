الشارقة على بُعد انتصار واحد من لقب دوري اليد

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

حقق فريق الشارقة فوزاً عريضاً بفارق 18 نقطة على الظفرة، ضمن دوري كرة اليد، بنتيجة 33-15، في افتتاح الجولة 15 من بطولة الدوري، أول من أمس. وبهذا الانتصار عزز الشارقة صدارته للترتيب العام برصيد 45 نقطة، وبسجل خالٍ من الهزائم، وبات على بُعد خطوة واحدة من الاحتفاظ بلقب الدوري، في ظل فارق 10 نقاط مع أقرب مطارديه النصر (35 نقطة)، إذ إن الشارقة في حاجة إلى انتصار واحد في مبارياته الثلاث المتبقية لإعلان نفسه بطلاً للدوري.

ويقدم الشارقة مستويات رائعة هذا الموسم في ظل سلسلة الانتصارات المتتالية.

وبلغة الإحصاءات تبدو مهمة الملك سهلة نسبياً في تحقيق بطولة الدوري، كونه سيواجه في الجولة المقبلة الجزيرة صاحب المركز الخامس برصيد 27 نقطة، ثم شباب الأهلي ثالث الترتيب برصيد 32 نقطة، على أن يسدل الستار عن مبارياته بلقاء الوصل صاحب المركز السابع برصيد 25 نقطة، مع العلم أن نتائج مواجهات الذهاب ابتسمت جميعها للشارقة، بفوزه على الجزيرة 30-24، وشباب الأهلي 28-27، والوصل 28-18.