6 أسباب تجعل من مواجهة الفجيرة واتحاد كلباء قمة مرتقبة

المصدر: محمد فاضل - دبي

يخوض فريقا الفجيرة واتحاد كلباء، بعد غد، مباراة مهمة ضمن منافسات الجولة 17 لدوري الخليج العربي، وتعتبر مواجهة مصيرية لكليهما، لأهمية نقاطها في تعزيز حظوظهما بالبقاء، وتفرض ستة أسباب نفسها على هذا المواجهة، وتجعل منها قمة مرتقبة.

فارق النقاط

يبلغ رصيد اتحاد كلباء 13 نقطة في المركز الـ11، بينما رصيد الفجيرة 12 نقطة في المركز الـ13، وسيقود فوز أحدهما إلى تعزيز رصيده، بحيث يبتعد ولو نسبياً عن خطر الهبوط، كما تتميز نتيجة المباراة بأهمية أخرى، وهي تحديد الأفضل في المواجهات المباشرة بينهما، لأهميتها في تحديد المراكز في نهاية الموسم.

هدف البقاء

يتطلع كل من الفجيرة صاحب الأرض والجمهور، وضيفه اتحاد كلباء، إلى البقاء في الدوري، وهو الهدف المعلن رسمياً من قبلهما، لذلك فإن تحقيق الفوز حصراً في هذه المباراة سيسهم في تقريب المنتصر من البقاء، بينما سيضع الخاسر على الطريق نحو مغادرة «المحترفين»، بمعنى أن نتيجة الانتصار قد تعادل مردود موسم كامل.

ديربي حقيقي

تعتبر مباراة الفجيرة واتحاد كلباء أشهر وأقدم الديربيات في الدولة، بسبب جماهيريتها، ولقرب المسافة بين الناديين، والتي لا تزيد على خمسة كيلومترات، ويتوقع أن تحظى بحضور جماهيري كثيف، وأضاف موقف الفريقين الحالي إلى المباراة عنصراً تنافسياً آخر، يجعلها قمة الجولة 17.

اختبار المدربين

يتطلع مدرب الفجيرة، الإيطالي فابيو فيفياني، إلى تأكيد جدارته في أول مباراة له مع «الذئاب»، بعد التعاقد معه أخيراً، في الجانب الأخر يدرك مدرب اتحاد كلباء، الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، أهمية المباراة أمام الفجيرة، التي تعد اختباراً له لبيان قدرته على إيقاف سلسلة الخسائر المتتالية.

ترتيب الفرق

لن يقتصر أثر مباراة الفجيرة واتحاد كلباء على الفريقين، بل ستكون ذات تأثير مباشر على بقية الفرق التي تتنافس معهما على البقاء، وهي أندية خورفكان (9) نقاط، وحتا (12) نقطة، وعجمان (18) نقطة، حيث من المرجح أن تتغير صورة الترتيب كثيراً بعد نهاية الجولة، خصوصاً أن حتا سيلاعب العين، وخورفكان يواجه الجزيرة، وعجمان مع الظفرة.

رد الاعتبار

يتطلع الفجيرة إلى تحقيق الفوز من أجل الثأر، بعد الخسارة التي لحقت به أمام اتحاد كلباء في مرحلة الذهاب بهدف نظيف. كما تعد المباراة فرصة أمام أجانب الفريقين لإثبات جدارتهم، بعد استقطابهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

• مباراة الذهاب انتهت بفوز اتحاد كلباء على الفجيرة بهدف دون رد.