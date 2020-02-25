مواطنان من أصحاب الهمم يُحرزان 10 ميداليات في البطولة العربية لمصارعة الذراعين

المصدر: محمد فاضل - دبي

نجح لاعبا نادي خورفكان للمعاقين، المواطنان عبدالله الشراري وجاسم المطروشي، في تحقيق 10 ميداليات ملونة في البطولة العربية لمصارعة الذراعين ورفعات القوة التي اختتمت في مصر السبت الماضي.

وأحرز الشراري ميدالية ذهبية في فئة الماسترز (الأساتذة) متفوّقاً في النهائي على رابع العالم المصري محمد أحمد، وفي المجموع العام أحرز أربع ميداليات في مصارعة الذراعين (ذهبيتان للرجال والأساتذة لليد اليمنى، اضافة إلى فضية وبرونزية لليد اليسرى)، كما احرز ذهبية رفعات القوة للرجال لوزن تحت 110 كيلوغرامات، بينما أحرز اللاعب جاسم المطروشي ذهبية اليد اليمنى بوزن 90 كيلوغراماً للرجال، وبرونزية اليد اليسرى للرجال وبرونزيتين في الماسترز (الأساتذة) لليد اليمنى واليسرى، إضافة الى ذهبية (الماسترز) في رفعات القوة.

وقال الشراري لـ«الإمارات اليوم»: «تعد ميداليات البطولة العربية مهمة جداً، كونها أسهمت بتأهّلي واللاعب جاسم المطروشي لبطولتي آسيا في أذريبيجان، أبريل المقبل، وكأس العالم في رومانيا التي ستقام يوليو المقبل، وأتمنى من الجهات الرياضية المسؤولة دعم نشر ثقافة وممارسة رياضة مصارعة الذراعين على مستوى الدولة لأهميتها».

من جانبه، قال اللاعب جاسم المطروشي: «أشعر بفخر وسعادة كبيرين للمشاركة في البطولة وتحقيقي هذه الميداليات المهمة، وأتمنى التدريب المتواصل للحفاظ على الإنجاز وتعزيزه».