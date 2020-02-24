النصر يهزم شباب الأهلي في دوري أقوياء اليد

المصدر: جوني جبور - دبي

حقق النصر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على مضيفه شباب الأهلي، بفارق ثلاثة أهداف، بنتيجة 25-22، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، لحساب الجولة الـ14 في دوري أقوياء اليد، وأسعدت نتيجتها فريق الشارقة الموجود في الصدارة برصيد 42 نقطة، والذي بات على بُعد خطوتين من الاحتفاظ بلقب الدوري، قبل أربع جولات من ختام البطولة. وعزّز مليحة مركزه الرابع بفوزه على ضيفه الظفرة 28-26، وتحقيق بني ياس على صالته انتصاراً عريضاً على الوحدة، بفارق 11 هدفاً وبنتيجة 30-19.

وكانت الجولة قد استهلت، مساء الجمعة الماضية، بإقامة مباراتين عرف من خلالها الشارقة كيفية حصد انتصاره الـ14 على التوالي في البطولة، بفوزه على ضيفه العين 33-28، وعودة الجزيرة من صالة الوصل بانتصار صعب بفارق الهدف وبنتيجة 30-29.

وبنتائج الجولة، اطمأن الشارقة، صاحب رصيد 42 نقطة، إلى فارق النقاط الذي يفصله عن أقرب منافسيه، خصوصاً بعد أن انتزع النصر مركز الوصافة برصيد 35 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن شباب الأهلي، الذي تراجع إلى المركز الثالث، وله مباراتان مؤجلتان في البطولة، قد تمنحانه في حالة الفوز بنتائجهما بلوغ النقطة 38.

وعزز مليحة مركزه الرابع ببلوغ النقطة 28، فيما تقدم الجزيرة إلى المركز الخامس برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة عن العين في المركز السادس، وتراجع الوصل إلى المركز السابع برصيد 25 نقطة، فيما تَشارك بني ياس والظفرة المركز الثامن برصيد 19 نقطة، واستمر الوحدة في المركز العاشر والأخير برصيد 15 نقطة.