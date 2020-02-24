ضياء: الشارقة احتاج إلى حلول تكتيكية غير معتادة للفوز على كلباء

المصدر: محمد فاضل ■رأس الخيمة

أكد لاعب المنتخب الوطني والشارقة سابقاً، أحمد ضياء، أن فريق الشارقة احتاج إلى حلول تكتيكية غير معتادة للفوز على اتحاد كلباء بهدفين نظيفين، والتأهل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس رئيس الدولة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الملك الشرقاوي بذل جهداً مضاعفاً للخروج بنتيجة الفوز، ومنها اللجوء إلى حلول تكتيكية غير معتادة مهّدت له للفوز، وتحقيق الانتصار الثالث على اتحاد كلباء في الموسم الحالي، أبرزها التسديد من خارج المنطقة والحلول الفردية».

وأضاف: «لم يتمكن الملك خلال المباراة من فرض أسلوبه الذي تميز به في الكثير من المباريات، متمثلاً في صناعته فرص عديدة أمام المرمى، واحتاج إلى ساعة كاملة قبل أن يسجل هدفَي الفوز»، مؤكداً أن «الشارقة يملك الوقت الجيد لكي يستعيد محترفوه الأداء المعروف عنه، خصوصاً بعد عودة البرازيلي إيغور كورنادو من الإصابة، وأسهمت بعض الظروف الطارئة على المباراة في أن يظهر محترفو الملك الشرقاوي بشكل متواضع على غير المعتاد».

وأكمل: «لاعبو الفريق نجحوا في تحقيق الهدف المطلوب، وهو الفوز والتأهل لنصف النهائي، ونجح المدرب، عبدالعزيز العنبري، في التغلب على الصعوبات عندما أوكل المهمة للاعبين غير الأجانب بحسم النتيجة»، وعزا أحمد ضياء ضعف المردود الفني لبعض الأجانب أثناء المباراة إلى «التكتل الدفاعي للاعبي اتحاد كلباء في أغلب فترات المباراة، والإرهاق البدني للاعبي الشارقة بعد خوضهم مباراة في دوري أبطال آسيا، ولجوء الفريقين إلى الحلول الفردية من أجل حسم المباراة، فضلاً عن حساسية المباراة لكون الخاسر سيودع بطولة مهمة».